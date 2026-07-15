Greenwood al Fenerbahce, il ds del Marsiglia: “Non aveva molte opzioni per l’immagine che ha”

Mason Greenwood è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. Si chiude così una delle piste più discusse delle ultime settimane, con l’attaccante inglese che era stato accostato a lungo anche alla Roma. Gian Piero Gasperini lo avrebbe considerato un rinforzo ideale per aumentare il livello qualitativo della rosa, ma l’operazione ha preso un’altra direzione. Greenwood ha scelto la Turchia, dove percepirà un maxi ingaggio da 10 milioni di euro. Una svolta che ha allontanato definitivamente la Roma, rimasta fuori da una corsa diventata sempre più onerosa.

A spiegare i retroscena dell’operazione è stato Gregory Lorenzi, direttore sportivo del Marsiglia, che ha parlato della cessione al Fenerbahce: “Sapete quanto sia complesso il dossier di Mason Greenwood, a causa dell’immagine che il giocatore possiede. Per questo, non aveva molte opzioni davanti a sé. Il giocatore voleva andarsene il prima possibile, e noi abbiamo cercato di trovare una soluzione condivisa”.

Il dirigente francese ha poi chiarito anche le aspettative iniziali del club: “Avevamo l’intenzione di venderlo per 70-80 milioni di euro, ma il mercato non ha attribuito al giocatore un valore a quel livello. In definitiva, il club ha ottenuto le condizioni che si era prefissato. Non c’è altro da dire in merito”. Lorenzi ha infine commentato la reazione dei tifosi del Marsiglia: “Posso capire i tifosi, perché era un giocatore amato. Tuttavia, non si può tenere in squadra un calciatore che non vuole restare”.

Fonte: rmcsport.bfmtv.com