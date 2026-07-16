Moreira-Roma, cresce l’ottimismo: la chiave è la percentuale sulla rivendita

La pista Diego Moreira resta una delle più vive nel mercato della Roma. Il laterale belga di origine portoghese, 21 anni e prossimo a compierne 22 ad agosto, continua a essere un obiettivo concreto per rinforzare le corsie giallorosse. A Trigoria c’è fiducia sulla possibilità di portare avanti l’operazione, anche perché la Roma ha già raggiunto un accordo totale con il calciatore. L’intesa riguarda un contratto da 2 milioni di euro più bonus a stagione, cifra considerata pienamente compatibile con i parametri economici del club.

Il nodo resta lo Strasburgo, proprietario del cartellino. Il club francese era partito da una valutazione molto alta, intorno ai 50 milioni di euro, ma nelle ultime ore avrebbe abbassato le proprie richieste fino a quota 40 milioni. La Roma, però, punta a chiudere l’operazione senza superare i 30 milioni, inserendo eventualmente una percentuale importante sulla futura rivendita, che potrebbe arrivare fino al 20%. La trattativa quindi non è ancora definita, ma le distanze sembrano essersi ridotte.

Da Trigoria filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, anche perché sia Tony D’Amico sia Gian Piero Gasperini sono convinti del profilo. Il direttore sportivo lo seguiva già ai tempi dell’Atalanta, mentre l’allenatore lo considera un giocatore particolarmente adatto al proprio sistema. Moreira, infatti, può ricoprire più ruoli: esterno di centrocampo a tutta fascia, ma anche attaccante laterale alle spalle di Malen. Una duttilità che lo rende prezioso dentro una rosa che la Roma vuole costruire con giocatori capaci di offrire più soluzioni.

FONTI: Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera