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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 16 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma, oggi il primo test contro la Primavera

Dopo l’inizio del ritiro a Trigoria, la Roma scenderà oggi in campo per il primo test amichevole contro la Primavera. Gasperini continua il lavoro con il gruppo a disposizione, in attesa dei rientri dei calciatori reduci dal Mondiale. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Dybala, ecco le cifre del rinnovo

Rivelati i dettagli del contratto di Dybala: per la Joya contratto annuale senza opzione, con base fissa da 2,2 milioni netti. Nell’accordo sono stati inseriti diversi bonus: 100mila euro per ogni presenza da titolare di almeno 45 minuti, fino a un massimo di 2 milioni, cifra che dalla 21ª presenza può salire a 150mila euro a gara. Previsti premi anche per ingressi dalla panchina, gol, assist, trofei e qualificazione Champions. (Filippo Biafora)

Ore 8:30 – Roma, stipendi sotto controllo per evitare effetti domino

La linea della società resta chiara: evitare stipendi fuori scala per non alterare gli equilibri interni dello spogliatoio. Dopo il rinnovo di Dybala, l’asticella dei 3 milioni viene considerata un parametro utile per le trattative contrattuali già avviate o in via di definizione. (Il Messaggero / La Repubblica)

LEGGI ANCHE – Gasperini: “Konè? Serve ripianare i bilanci, speravo bastasse la Champions…”

Ore 7:40 – Pellegrini in stand-by, ma filtra ottimismo

Resta ancora da risolvere la situazione di Lorenzo Pellegrini, con la trattativa per il rinnovo ancora in stand-by. Ieri c’è stato un nuovo contatto tra l’agente del centrocampista e il ds D’Amico: le sensazioni restano positive verso l’accordo, mentre non trovano conferme le voci di un inserimento della Juventus. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…

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2 Commenti

  1. Mia PERSONALISSIMA opinione:

    la trattativa Greenwood è durato un giorno: preso atto delle richieste per l’ingiaggio, ciao.
    La trattativa Summerville uguale.

    Sul resto: speravo in Alajbegovic, ma non se ne parla più, immagino troppo acerbo per Gasperini.
    Moreira a me piace, ma parliamo di un 21 enne con due stagioni discrete allo Strasburgo, può costare il doppio di Malen? E su.

    Al momento, mancano due mezzali sinistre e per me anche 2 terzini sinistri,
    in attesa di vedere Angelino.

    • Tra l’altro,
      vorrei qualcuno che mi spiegasse tutta questa hype su Summerville:
      25 anni in autunno,
      chiuso l’anno con 5 gol in 30 partite, dopo un anno con 1 gol in 20 partite
      e l’intero girone di ritorno saltato per infortunio muscolare.
      Numeri fallimentari, ma costa 50ML.

      Eh ma ai mondiali. 2 gol contro Uzbekistan e Algeria.

      Ma allora Kone davvero deve costare 100ML scusate!!!

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