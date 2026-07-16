Celik, lettera di addio alla Roma: “Porterò per sempre questo club nel cuore”

Zeki Celik saluta la Roma e firma con la Juventus, spiazzando tutti. Il terzino turco ha affidato a una lettera apparsa sui social il suo addio ai giallorossi. “Cari Romanisti, Oggi, nel salutare questa grande famiglia, provo emozioni difficili da descrivere. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi è stato per me un immenso onore e un grande orgoglio. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha fatto crescere, sia come calciatore che come persona. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili. Porterò per sempre con me l’orgoglio di aver contribuito a riportare la Roma in UEFA Champions League.

Desidero ringraziare di cuore tutti i miei compagni di squadra, tutte le persone che lavorano ogni giorno per questo club, i direttori sportivi e tutti gli allenatori e gli staff tecnici con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi avrà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita. Un ringraziamento speciale va a José Mourinho, che mi ha dato l’opportunità di indossare questa maglia. Desidero inoltre ringraziare Daniele De Rossi, Ivan Juric e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno trasmesso, per la fiducia che hanno riposto in me e per il loro sostegno.

Infine, voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Gian Piero Gasperini. Anche se abbiamo lavorato insieme per poco tempo, la fiducia, la sincerità e il rispetto che mi ha dimostrato hanno significato davvero tanto per me. Gliene sarò sempre grato. Ora è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Ma porterò sempre nel cuore questo club, questa città e tutti voi. Auguro alla Roma di continuare a raggiungere tutti i successi che merita. Grazie di cuore per tutto. Zeki Çelik“.

Redazione Giallorossi.net