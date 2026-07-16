ULTIMA ORA | Colpo di scena su Celik: firma un triennale con la Juventus, salta l’accordo con la Roma

AGGIORNAMENTO – Zeki Celik firma per la Juventus nonostante l’accordo con la Roma: clamorosa svolta in casa giallorossa svelata da Fabrizio Romano in questi minuti. Celik sceglie di proseguire la sua avventura in bianconero e saluta i giallorossi nonostante la volontà di Gasperini di trattenerlo. Giallorossi spiazzati, si stavano scambiando i documenti con firme in arrivo. “Clamoroso colpo di scena C’era una stretta di mano, alla Roma stavano solo aspettando le email, nel 95% dei casi nel calcio quando ci si stringe la mano si aspettano solo le firme”, afferma Romano. Celik ha firmato un contratto triennale con la Juventus. (Matteo Moretto / Fabrizio Romano)

La Juventus mette le mani su Zeki Çelik. A sorpresa e in gran segreto il club bianconero anticipa la Roma nonostante il calciatore turco avesse dato il suo ok al rinnovo e le parti fossero allo scambio dei documenti con firme in arrivo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 16, 2026



ARTICOLO ORIGINALE – Colpo di scena sul futuro di Zeki Celik. Proprio mentre la Roma ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del difensore turco, la Juventus starebbe provando a inserirsi per tentare un’operazione a sorpresa. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero starebbe lavorando in gran segreto per provare a soffiare Celik alla Roma, nonostante l’intesa già raggiunta per il prolungamento del contratto.

La situazione diventa quindi da seguire con attenzione. Da una parte c’è l’accordo tra Celik e la Roma per il rinnovo, dall’altra il tentativo della Juventus di capire se esistano margini per inserirsi prima che il nuovo contratto venga firmato.

Fonte: Fabrizio Romano