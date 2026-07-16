ULTIMA ORA | Colpo di scena su Celik: firma un triennale con la Juventus, salta l’accordo con la Roma

AGGIORNAMENTO – Zeki Celik firma per la Juventus nonostante l’accordo con la Roma: clamorosa svolta in casa giallorossa svelata da Fabrizio Romano in questi minuti. Celik sceglie di proseguire la sua avventura in bianconero e saluta i giallorossi nonostante la volontà di Gasperini di trattenerlo. Giallorossi spiazzati, si stavano scambiando i documenti con firme in arrivo. “Clamoroso colpo di scena C’era una stretta di mano, alla Roma stavano solo aspettando le email, nel 95% dei casi nel calcio quando ci si stringe la mano si aspettano solo le firme”, afferma Romano. Celik ha firmato un contratto triennale con la Juventus. (Matteo Moretto / Fabrizio Romano)
La Juventus mette le mani su Zeki Çelik.
A sorpresa e in gran segreto il club bianconero anticipa la Roma nonostante il calciatore turco avesse dato il suo ok al rinnovo e le parti fossero allo scambio dei documenti con firme in arrivo.
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 16, 2026
ARTICOLO ORIGINALE – Colpo di scena sul futuro di Zeki Celik. Proprio mentre la Roma ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del difensore turco, la Juventus starebbe provando a inserirsi per tentare un’operazione a sorpresa. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero starebbe lavorando in gran segreto per provare a soffiare Celik alla Roma, nonostante l’intesa già raggiunta per il prolungamento del contratto.
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La situazione diventa quindi da seguire con attenzione. Da una parte c’è l’accordo tra Celik e la Roma per il rinnovo, dall’altra il tentativo della Juventus di capire se esistano margini per inserirsi prima che il nuovo contratto venga firmato.
Fonte: Fabrizio Romano
Oh noooooooo😆
Ottima notiziaaaaa 😂
Per anni abbiamo pagato sta sega per le sue terribili prestazioni, un anno che giochicchia alza le pretese e passa la nemico.
In ogni caso una sega in meno.
Occhio alla Juve che sta facendo uno squadrone 😂😂😂
Zeno’……cavolo…..questa si che è una perdita!!
Un signore Celik 🤣
siamo ufficialmente rovinati ! 😅😅
occhio che questa potrebbe essere una doppia OTTIMA notizia.
in un colpo solo ci siamo levati di torno celik e magari ne arriva uno buono a sx, e wesley se ne torna a dx.
e quando giocherebbe il buono zeky ?
❤️🧡💛
fine di una pantomima insopportabile…
A fine giugno scrissi che se non avesse rinnovato entro il mese avrebbe perso il beneficio del decreto crescita e sarebbe andato via, apriti cielo una valanga di pollici versi e adesso cosa dicono?.
Fermo restando che di Celik non me ne frega niente va detto che queste cose succedono se ad ogni trattativa che fai dormi da piedi.
queste trattative vanno così se un buon rincalzo vuole la luna….
Tutto può succedere… il mercato è questo… ma tanti di VOI non sanno che siamo deboli, DOBBIAMO VENDERE PER COMPRARE… Se non si decidono di andare via KONE e SOULE il MERCATO NON SI FA! 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
E’ a scadenza, non lo stiamo vendendo e non ci guadagniamo nulla. E’ lui che se ne va dopo averci preso in giro. Se va dai gobbi spero che dopo aver firmato un contratto da 4 milioni netti giochi malissimo.
d’accordo anche con te
Infatti Celik è da EL non da CL, giusto.
magari se volete c’è anche Crisante
Prendessero pure Pellegrini visto che ci sono…noi avevamo Abdullhamid ma non je piaceva a Gasp come riserva? Mah..
oh no! E mo come famo senza Celik?
si, da Gennaio che se ne parla, mo è successo adesso.
AHAHAHA, io sono contentissimo sinceramente ma che pagliaccio!
Dan, finalmente il mercato si muove!
A prescindere dal fatto che sono molto contento che abbia firmato con la Juve in quanto non poteva essere il titolare della Roma, ne tanto meno percepire quei soldi. Però è una brutta figura da parte della società, per tempistiche e metodo. Detto questo, l’auspicio è che sia anche la mazzata finale che fa svegliare un po’ tutti e si inizia a fare sul serio chiudendo qualche colpo grosso.
che affarone!!! mai riuscito a fa un cross
Se va alla juve ce ne faremo una ragione, ci teniamo Kumbulla con lo stesso stipendio come 6 centrale.
Detto questo in un precedente post mi lamentavo di D’Amico per tempistiche anche con i rinnovi e la vendita dei vari giovani Cherubini/Pagano/Mannini/Reale/Darboe ed abbiamo anche un portiere extra etc etc
Ok non avere fondi per gli acquisti ma gli agganci per le vendite
Può piacere o meno ma Celik è un giocatore affidabile, prezioso e che può ricoprire più ruoli, è un fatto gravissimo, risultato dell’eterno essere bradipi sul mercato e poi perché pone adesso una spesa di almeno 15 milioni per prenderne uno di quel livello.
Imho, Mannini è più forte.
Costo: 👌
mannaggia a me che so pelato che sennò me strappavo i capelli per celik!
il problema è sempre lo stesso …questa società è di una lentezza esasperante in una fase della stagione dove la rapidità di decisione e di firma È FONDAMENTALE. Questo ovviamente al netto del valore di celik ma così non va bene .
bye bye mercenario.
Il sottoscritto la considera una buona notizia.
I gobbi credono di aver fatto il solito scippo.
Da tifoso non critico mai un giocatore della Roma.
Avete in tutti questi anni da Celik effettuare un cross decente dalla destra sua zona di competenza.
Io mai e voi?.
Ciononostante ti auguro il meglio, imparerai a fregare il prossimo che é una specialità della casa.
Premesso che la dinamica non è limpida, per usare un eufemismo, non condivido l’euforia di molti amici qui presenti. Celik non è un fenomeno, ma è fisicamente integro e può giocare tranquillamente in più ruoli. Senza pensare al fatto che dovremo trovare un suo sostituto, e ci costerà…
l asr aspettava firma sul contratto, ha scritto la rubentus, vai vai…..menomale…..
Se prendiamo uno migliore “evviva”. Secondo me al netto di un paio di giocate in 3 anni era scarso, mai che saltava l’uomo, cross indecenti, solo in difesa faceva qualcosa.
Che bella la narrazione, adesso è appena diventato un grande colpo. Cioè, con tutto l’affetto, Celik un grande colpo… Sarò io a non capirci niente, ma che lui vada via a me sposta zero, non sarà arrivato a dieci cross in area sommando tutte le stagioni
Dio li fa eppoi li accoppia!
Felice del ridimensionamento della juve….
FORZA ROMA
Grazia a Dio c’è lo siamo tolti, il solo pensiero di dare 3 mil a questi giocatori per i prossimi anni mi faceva piangere il cuore.
mah ..
Bravo Little Tony… ci ha messo solo 4 settimane a dimostrare quello che vali veramente.
C’è solo un motivo per il quale ha firmato con i gobbi: i soldi. Ma meglio così, almeno per me. Molto meglio Rensch.
Può far storcere il naso giusto il modo.
Ma a parte questo, non avere più l’ennesima mezzasega in rosa è il primo vero rinforzo per la prossima stagione.
Se abbiamo vinto una Conference con Karsdorp titolare…
Invece di trattenere elemento mediocre come Celik la società dovrebbe concentrare il budget per acquistare un esterno difensivo forte, all’altezza delle grandi competizioni.Lui può fare al massimo le Europa League
Allora di per sé la notizia non mi deprime, ma è la somma delle cose che mi disturba.
– Mercato in entrata totalmente fermo e 0 acquisti ancora
– rinnovi voluti dal mister (anche se noi potremmo non essere d’accordo) con tempi biblici (vedi poi che succede)
– Cessione di un Big
menomale che è l’anno del centenario e della champions
E comunque Celik non è un fenomeno ma ti poteva coprire bene sia il ruolo di vice Wesley che dí braccetto di difesa.
Adesso devi spendere almeno 10 ml non previsti
Ti tieni Mannini e Salah Eddine che sono molto meglio di lui.
no il pagliaccio non e Celik e tutto il contorno Roma che non va famose ancora ha prede in giro da questi! sempre sempre sempre forza Roma
Ma no stavano preparando l offerta …
Ammazza quindi la juve adesso si prende gli scarti nostri
esatto.
noi in champions, loro in europa.
prendono i ns scarti, la ruota è girata 😅💪💪
❤️🧡💛
Pensate un pò che grande acquisto, ho letto due commenti juventini su questa maligna operazione, hanno riempito di insulti Carnevali…. comunque è solo una questione di soldi, non di bravura…Celik era da tempo che cercava soldi altrove, ma poi pensava di rimanere a Roma se non trovava di meglio…
a me invece sono notizie che piacciono perché gli americani di solito reagiscono come fa un po Trump. sta vedere che per rifarsi da questa “beffa” magari ci porta qualche campione vero e no sto turco che con la CL non ci azzecca nulla. ah Celikke, stamo più larghi
Dormirò’ lo stesso stanotte
Speriamo non mi si rompa il condizionatoreLi si che sarebbero cazzi!!!
partiamo dal fatto che personalmente lo reputo un discreto giocatore come tanti altri quindi chi se ne frega vada pure….ma questo immobilismo mi preoccupa davvero
e sti …….., ce ne faremo una ragione
se vuole la Juve oltre a Celik si può prendere pure Pellegrini è svincolati, volesse il cielo che fate pure quest’altro miracolo. Forza Roma
gente da juve. stai bene li.
Una liberazione.
Si ok va bene…ma chi prendiamo ? Zero acquisti in casella e sono usciti tra fine prestito e scadenza contratto 7 giocatori ….boh sinceramente non ci sto capendo nulla….oltretutto sul mercato ci sta Kone e Soule…credo che i Friedkin abbiano imposto zero acquisti fino al 31 Luglio sia per questioni di Fpf uefa e sia per risparmiare sui stipendi….e meno che al prossimo bilancio entrano i soldi della champions….comunque abbonamenti aumentati del 10%
è il saluto di Massara per il benseevito. lo prese lui.
celik è mediocre. ok. Su questo non ci piove. Però va detto pure che ti copriva con modesti risultati il centrale. ora devi per forza di cose comprare sia il DD che 1 Dc.
Una vergogna assoluta il giocatore dopo aver rassicurato mister e compagni ha fatto questa cosa ignobile ed ignobile anche la Juventus …tecnicamente mi dispiace solo per la sua duttilità ma questa vicenda fa male perché dimostra L inadeguatezza e la lentezza assurda della società
Finalmente una bella notizia! Giocatore da Europa league qui ora solo gente da champions!
Andava venduto non regalato!
Magari ce cascano.
Forza Roma
soldi risparmiati molto meglio rensh e con ampi margini di ulteriori miglioramenti
A prescindere dal valore del giocatore, questa cosa è abbastanza fastidiosa. Non mi stupirebbe se fosse una manovrina del procuratore per tirare sul prezzo…
Nooooo! Come faccio senza il Mago Guarda!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.