RITIRO ROMA | Caldo record a Trigoria: una sola seduta nel pomeriggio con la Primavera

Il ritiro della Roma deve fare subito i conti con il caldo. Con temperature vicine ai 40 gradi in città, a Trigoria è stata modificata la gestione della giornata di lavoro: niente doppia seduta, ma un solo allenamento nel pomeriggio. La squadra ha svolto un allenamento congiunto con la Primavera, durato circa un’ora. Una seduta utile per mettere minuti nelle gambe e continuare il lavoro di questi primi giorni al centro sportivo Fulvio Bernardini.

Il gruppo resterà anche questa notte a dormire a Trigoria, proseguendo il periodo di lavoro all’interno del centro sportivo. Per domani è invece prevista una doppia sessione di allenamento, con la Roma che continuerà la preparazione in vista della nuova stagione.

Redazione Giallorossi.net