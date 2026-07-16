RITIRO ROMA | Caldo record a Trigoria: una sola seduta nel pomeriggio con la Primavera

Il ritiro della Roma deve fare subito i conti con il caldo. Con temperature vicine ai 40 gradi in città, a Trigoria è stata modificata la gestione della giornata di lavoro: niente doppia seduta, ma un solo allenamento nel pomeriggio. La squadra ha svolto un allenamento congiunto con la Primavera, durato circa un’ora. Una seduta utile per mettere minuti nelle gambe e continuare il lavoro di questi primi giorni al centro sportivo Fulvio Bernardini.
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Il gruppo resterà anche questa notte a dormire a Trigoria, proseguendo il periodo di lavoro all’interno del centro sportivo. Per domani è invece prevista una doppia sessione di allenamento, con la Roma che continuerà la preparazione in vista della nuova stagione.
Redazione Giallorossi.net
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Ma che sorpresa… Caldo a Roma a metà luglio? Non si era mai visto. A parte negli ultimi 20000 anni… Eppure ogni anno, raduno a Trigoria a 40 gradi. Sembra sia l’unico posto al mondo. Ma allora non meravigliamoci…
Mah, errare è umano perseverare nell’errore è da scemi.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.