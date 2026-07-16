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CALCIOMERCATO ROMA | Spunta Timber del Marsiglia per rimpiazzare Konè

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Il centrocampo della Roma può diventare presto uno dei reparti più caldi del mercato. Manu Koné è sempre più orientato a lasciare la Capitale e, davanti a una maxi offerta, il club giallorosso sarebbe pronto a valutarne la cessione. Manchester United e Chelsea restano tra le società più attente alla situazione del francese, tanto per non farci mancare il solito pellegrinaggio inglese davanti a Trigoria.

La Roma, in caso di proposta superiore ai 50 milioni di euro, con ogni probabilità aprirebbe alla partenza del centrocampista. Per questo la dirigenza sta già valutando possibili sostituti da consegnare a Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, oltre ai nomi di Engels e Danilo, tra i profili seguiti c’è anche quello di Timber del Marsiglia. La Roma potrebbe quindi tornare a guardare in casa del club francese dopo la vicenda Greenwood, questa volta per un rinforzo in mezzo al campo.

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Il nome dell’olandese, 25 anni, piace e i giallorossi potrebbero accelerare nelle prossime settimane, anche se sul giocatore è segnalato il forte interesse del Besiktas. Restano invece più distanti, al momento, le piste che portano a Camara del Monaco e Varela del Porto. Tutto resta legato al futuro di Koné. Se arriverà l’offerta giusta, la Roma dovrà muoversi rapidamente per sostituire un giocatore diventato centrale anche sul mercato.

Fonte: Gazzetta.it

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9 Commenti

  5. As roma la onlus del marsiglia se gli avanza qualcuno lo piazzano a noi, cosi si salvano dalle sanzioni Uefa.
    Dopo la donazione per VAZ direi che abbiamo dato abbastanza, penso che ci siano giocatori decenti anche in altri club nel mondo

  6. Spero di no. Dopo avergli regalato tanti soldi per Vaz, che Greenwood non ce lo hanno dato, non comprerei dal Marsiglia. In più era forte prima. Saremmo molto piu deboli. Unici da comprare sono Froholdt, Tonali, Freuler, Kessie. Il primo Froholdt da prendere gli altri uno tra quelli elencati, in base alle possibilità economiche.

  9. ogni volta che la Roma indica un nome subito piombano alltre squadre…possibile che non si riesca a lavorare a fati spenti? capisco il lavoro di cho scrive e la curiosità dei lettori ….mandare in aria le trattative non piace a nessuno

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