CALCIOMERCATO ROMA | Spunta Timber del Marsiglia per rimpiazzare Konè

Il centrocampo della Roma può diventare presto uno dei reparti più caldi del mercato. Manu Koné è sempre più orientato a lasciare la Capitale e, davanti a una maxi offerta, il club giallorosso sarebbe pronto a valutarne la cessione. Manchester United e Chelsea restano tra le società più attente alla situazione del francese, tanto per non farci mancare il solito pellegrinaggio inglese davanti a Trigoria.

La Roma, in caso di proposta superiore ai 50 milioni di euro, con ogni probabilità aprirebbe alla partenza del centrocampista. Per questo la dirigenza sta già valutando possibili sostituti da consegnare a Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, oltre ai nomi di Engels e Danilo, tra i profili seguiti c’è anche quello di Timber del Marsiglia. La Roma potrebbe quindi tornare a guardare in casa del club francese dopo la vicenda Greenwood, questa volta per un rinforzo in mezzo al campo.

Il nome dell’olandese, 25 anni, piace e i giallorossi potrebbero accelerare nelle prossime settimane, anche se sul giocatore è segnalato il forte interesse del Besiktas. Restano invece più distanti, al momento, le piste che portano a Camara del Monaco e Varela del Porto. Tutto resta legato al futuro di Koné. Se arriverà l’offerta giusta, la Roma dovrà muoversi rapidamente per sostituire un giocatore diventato centrale anche sul mercato.

Fonte: Gazzetta.it