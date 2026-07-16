CALCIOMERCATO ROMA | Idea Ederson se parte Koné: tentativo con l’Atalanta

Il futuro di Manu Koné resta uno dei dossier più delicati del mercato giallorosso. La Roma attende di capire se per il centrocampista francese arriveranno offerte concrete, ma intanto comincia a guardarsi intorno per non farsi trovare scoperta in caso di partenza. Perché nel mercato, come nella vita, improvvisare all’ultimo funziona solo nei film brutti.

Il nome nuovo per il centrocampo, riferisce Tele Radio Stereo, è quello di Ederson dell’Atalanta. Il brasiliano sarebbe una possibile alternativa nel caso in cui Koné dovesse lasciare Trigoria in questa sessione. A rendere la pista interessante ci sono anche i rapporti tra il giocatore e Tony D’Amico, oggi direttore sportivo della Roma e protagonista del suo arrivo all’Atalanta. Un legame che potrebbe agevolare un eventuale approccio, almeno sul fronte del gradimento.

Ederson, inoltre, vedrebbe di buon occhio la possibilità di ritrovare Gian Piero Gasperini, tecnico con cui ha già lavorato. L’Atalanta potrebbe prendere in considerazione una cessione davanti a un’offerta compresa tra 40 e 45 milioni di euro. La Roma è pronta a fare un tentativo, ma la concorrenza non manca: sul centrocampista c’è forte anche il Newcastle. Tutto, però, resta legato all’evoluzione del caso Koné: solo in caso di uscita del francese i giallorossi potrebbero affondare davvero il colpo per un nuovo centrocampista.

FONTE: Tele Radio Stereo