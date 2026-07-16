LIVE | Summerville, attesa a ore una risposta alla Roma. L’offerta da 45 milioni al West Ham dopo il sì del giocatore – VIDEO!

La Roma continua a spingere per Crysencio Summerville. La trattativa con il West Ham entra in una fase calda, dopo le ultime indiscrezioni su un’offerta giallorossa da circa 45 milioni di euro pronta per l’esterno olandese. Sullo sfondo resta la concorrenza dell’Aston Villa, altro ostacolo da superare in una corsa che si annuncia serrata. In questo live di giovedì 16 luglio seguiremo tutti gli aggiornamenti della giornata sulla trattativa Summerville-Roma, con le ultime novità in tempo reale.

ORE 13:40 – MORETTO: “OFFERTA DA 45 MILIONI DOPO IL SÌ DEL GIOCATORE”

Arrivano aggiornamenti anche da Matteo Moretto. Secondo quanto riporta il giornalista, manca ancora l’accordo totale con il giocatore ma la Roma ha fissato una deadline e spera di avere il sì di Summerville tra oggi e domani per poi avanzare la proposta da 45 milioni bonus compresi al West Ham. La Roma sta spingendo forte su Summerville, ma senza accordo col calciatore non farà proposte agli inglesi.



ORE 13:00 – SUMMERVILLE, ATTESA PER OGGI LA RISPOSTA ALLA ROMA

Nuovo aggiornamento di Gianluca Di Marzio sulla trattativa tra Crysencio Summerville e la Roma. Nella giornata di oggi il giocatore dovrà dare una risposta definitiva al club giallorosso, che attende di capire se potrà proseguire con decisione sull’operazione. La novità riguarda l’ingaggio: l’entourage dell’esterno olandese avrebbe trovato un punto d’incontro con la Roma sullo stipendio. Il club non vuole superare i 4 milioni di euro a stagione: la Roma vuole garantire a Summerville una cifra intorno ai 3,8 milioni, in linea su quanto percepisce Malen, cifra sulla quale sarebbero arrivate aperture da parte dei rappresentanti del calciatore. Ora il passaggio decisivo è la risposta di Summerville. In caso di via libera, la Roma potrà poi concentrarsi sul confronto con il West Ham per provare a trovare l’accordo sul cartellino. (Gianlucadimarzio.com)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

Redazione Giallorossi.net