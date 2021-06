Gollini, Roma al lavoro sotto traccia. L’Atalanta chiude per Musso, e i giallorossi…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Atalanta batte il colpo: preso Juan Musso, portiere argentino dell’Udinese che era stato accostato in passato alla Roma con insistenza, prima che l’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa cambiasse gli obiettivi di mercato dei giallorossi.

I bergamaschi pagheranno circa 20 milioni per l’estremo difensore 27enne. Un affare che mette di fatto alla porta Pierluigi Gollini, portiere in rotta ormai da tempo con Gasperini. Un nome che non sembra essere sparito del tutto dai radar di Tiago Pinto.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), la Roma sotto traccia monitora ancora la pista che porta al calciatore dell’Atalanta. Gollini, 26 anni, viene però valutato la stessa cifra con cui è stato pagato Musso, e cioè 20 milioni. Prezzo giudicato eccessivo dalla Roma.

Fonte: Il Messaggero