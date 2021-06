Mou arriva venerdì. Niente autista, si presenterà in Campidoglio

NOTIZIE AS ROMA – Fissato il giorno di arrivo a Roma di Josè Mourinho: il portoghese sarà nella Capitale nella giornata di venerdì 2 luglio, atterrando molto probabilmente a Fiumicino.

Svelata dai quotidiani La Repubblica e Corriere della Sera anche la location della presentazione dello Special One, che avverrà con ogni probabilità alla panoramica e suggestiva a panoramica Terrazza Caffarelli, al Campidoglio.

Per quanto riguarda la sua nuova casa, Mourinho vorrebbe vivere in centro, ha visto alcune abitazioni tra cui una al secondo piano di Palazzo Taverna, ma non ha ancora sciolto la riserva perché vuole vedere le case di persona. I primi giorni rimarrà in hotel e si dividerà con Trigoria, dove avrà un ufficio nuovo di zecca. Ai piani alti, non adiacente allo spogliatoio, come altri allenatori in passato.

Curiosità: Mou non si muoverà con l’autista, come invece fanno Dan e Ryan Friedkin, ma guiderà personalmente la sua auto. Si allenerà, giocherà a golf, andrà a correre a Villa Borghese che, magari, gli ricorderà un po’ gli amati parchi londinesi, e cercherà di vivere la città quanto più possibile.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica