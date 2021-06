Pau Lopez, dalla Francia: il portiere ha detto sì al Marsiglia. Ma dall’Italia…

AS ROMA NEWS – Dalla Francia non hanno dubbi: Pau Lopez ha deciso di accettare l’offerta del Marsiglia, scrive il quotidiano transalpino La Provence, e l’anno prossimo vestirà la maglia del club francese.

Il giornale parla anche di accordo raggiunto anche tra i due club: la Roma che pur di liberare il posto tra i pali, che spetterà molto probabilmente a Rui Patricio, ha accettato un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Da capire se nell’accordo sia presente anche un obbligo a determinate condizioni.

Non sembrano dello stesso avviso altre fonti provenienti dall’Italia: stando a quanto raccontava oggi Rete Sport, l’affare Pau Lopez sembra essere ancora lontano da una conclusione. Roma e Marsiglia devono ancora trovare l’accordo su modalità e prezzo dell’affare, e la fumata bianca non sembra così imminente come invece appariva nei giorni scorsi.

Si attendono aggiornamenti sulla trattativa, che resta comunque calda e da monitorare, specialmente perchè potrebbe includere anche l’attaccante turco Cengiz Under, altro giocatore in uscita da Trigoria in vista dell’inizio della nuova stagione.

