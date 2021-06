La Roma U17 è campione d’Italia: battuto il Genoa 3 a 1

AS ROMA NOTIZIE – La Roma Under 17 allenata da Piccareta si impone nella finale del torneo giovanile contro i pari età del Genoa per 3-1 e si laurea campione d’Italia, vendicando la sconfitta patita dall’Under 18 sempre contro i rossoblù pochi giorni fa.

A portare in vantaggio i giallorossi è Falasca, che si ritrova faccia a faccia con l’estremo difensore del grifone e sigla l’1-0. Nella ripresa il 2-0 arriva dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo con Liburdi, subentrato dalla panchina, che beffa la difesa del Genoa e spedisce la palla all’angolino dove Ascioti non può arrivare.

Al 63′ arriva il terzo gol che chiude il match con D’Alessio. A nulla serve la rete del Genoa con Bornosuzov: i giallorossi si aggiudicano il titolo.