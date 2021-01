Gombar verso il rientro a Trigoria: lavorerà per Roma Cares

AS ROMA NEWS – Gianluca Gombar rientra a Trigoria, anche se da una porta secondaria. Sarà un reintegro senza proclami o ufficializzazioni quello dell’ex team manager, allontanato dalla Roma per l’ormai noto fattaccio delle sei sostituzioni durante Roma-Spezia di Coppa Italia.

Stando a quanto racconta oggi il portale del Corriere dello Sport, è probabile che tra qualche settimana il giovane ex dirigente venga reintegrato nella As Roma con un altro ruolo, che viene definito “non esposto” dal quotidiano on line.

Probabilmente Gombar tornerà a lavorare a Trigoria ma stavolta per Roma Cares. Il reintegro, scrive il sito Corrieredellosport.it, avverrà senza clamori, senza nessuna ufficializzazione. Gianluca è figlio di Guido Gombar, apprezzato responsabile della sicurezza della Roma, legato a Pallotta da amicizia di lunga data.

Fonte: Corrieredellosport.it