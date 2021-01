ULTIME DA TRIGORIA: Mkhitaryan torna in gruppo, ok per Roma-Verona. Dzeko continua ad allenarsi a parte

AS ROMA NEWS – Ottima notizia arriva questa mattina da Trigoria, lanciata direttamente dai microfoni di Roma Radio: Herikh Mkhitaryan è tornato ad allenarsi in gruppo oggi.

L’attaccante armeno ha smaltito dunque i problemi fisici che lo hanno tormentato in questi ultimi giorni, costringendolo a saltare Roma-Spezia di campionato. Mancano ancora tre giorni alla partita di domenica contro il Verona, e quindi il calciatore dovrebbe avere tutto il tempo per recuperare completamente in vista della delicata sfida contro la squadra di Juric.

Un’ottima notizia per Fonseca, che avrà a disposizione il suo calciatore più importante di questa stagione. Per quanto riguarda Dzeko, invece, non ci sono novità: l’attaccante continua ad allenarsi in disparte nonostante abbia superato i guai fisici. Ancora individuale anche per Pedro: non ce la fa per domenica.

Redazione Giallorossi.net