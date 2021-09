Gondo si svincola dalla Lazio e va alla Salernitana: tra i due club non possono esserci rapporti di mercato

ALTRE NOTIZIE – Come nella scorsa estate e in quella precedente Cedric Gondo passa dalla Lazio alla Salernitana, ma questa volta il passaggio non è diretto, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Non avrebbe potuto esserlo perchè, dopo l’uscita di scena di Lotito e l’entrata del trust, tra i due club non possono esserci rapporti di mercato. Il giocatore si è svincolato. Dal punto di vista formale non sembrerebbe esserci nulla di anomalo.

Il passaggio di Gondo in tempi così ravvicinati ha però spinto la Federcalcio a monitorare la situazione.

In particolare la Procura Federale che sta effettuando delle verifiche per capire se effettivamente il tesseramento del giocatore da parte della Salernitana possa essere ratificato senza problemi o se invece ci sia qualche aspetto da approfondire.

Fonte: Gazzetta dello Sport