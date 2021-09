GOTTI: “Dispiace perdere una partita così. Soppy ha potenzialità enormi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani ai microfoni di DAZN:

Soddisfatto della prestazione o l’Udinese ci ha provato tardi?

Capisco questa lettura da fuori, ma bisogna tener conto di come ha approcciato la Roma e della prima fase. C’è un’azione sullo 0-0 uguale a quella in cui prendiamo il gol. Non è vero che non ci abbiamo provato, ma bisogna leggere i momenti della partita e l’atteggiamento dell’avversario. Dispiace, non sono soddisfatto di andar via da qui dopo una partita così con 0 punti.

Soppy ha entusiasmato quando è entrato, che potenzialità ha?

Le potenzialità sono altissime, ha qualità fisiche e tecniche di un certo tipo. Dove può arrivare dipende da lui: è spavaldo, istintivo e deve maturare alcuni aspetti, ma non deve perdere questa spavalderia. Oggi entra all’Olimpico senza nessun problema. Deve riempire il suo repertorio con alcune cose che riguardano la fase difensiva, la gestione dei momenti della partita, ma le potenzialità sono di alto livello.

A livello di lettura dei tempi di gioco forse c’è difficoltà nella costruzione?

Qualche volta ci riusciamo e qualche volta meno. Da questo punto di vista credo che faccia la differenza il tipo di confidenza che un giocatore ha. Gli stessi giocatori che leggono bene il timing della catena di gioco, altre volte non riescono a leggere cose più semplici. Questo fa parte di un percorso di maturità. Io propongo sempre gli stessi concetti per farli diventare automatismi in modo che non siamo in balia dei momenti dei giocatori.

Ci sono tanti margini di miglioramento anche dei singoli? Penso a Soppy, Udogie…

C’erano anche altri giovani, l’Udinese ha investito per il futuro. Il percorso da fare il prima possibile è rendere presente questo futuro.