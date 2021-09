ROMA-UDINESE 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma soffre ma vince. Battuta l’Udinese uno a zero grazie a un gol di Abraham nel primo tempo. Espulso Pellegrini, che salterà il derby.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6,5 – Poco impegnato nel primo tempo. Nella ripresa non si distrae ed è sicuro nelle poche parate che deve compiere.

Karsdorp 6,5 – Nella prima frazione l’Udinese si difende e lui allora cerca di sfondare, senza riuscirci. Nella ripresa non perde mai la testa, ed è sempre lucido nelle decisive giocate del finale concitato di gara.

Mancini 7,5 – Eroico. Lotta come un leone, anche quando un avversario gli procura una ferita al volto che lo fa sanguinare copiosamente. Salva un gol quasi fatto di Pussetto, compie diversi interventi decisivi. I mezzi tecnici non sono eccelsi, ma lo spirito è da leader assoluto.

Ibanez 6 – Attento nelle chiusure. Per non incappare nei suoi errori, preferisce spazzare in fallo laterale, badando al sodo. Nell’ultima parte di gara gioca anche da terzino sinistro.

Calafiori 7 – Le parole di Mou sembrano avergli dato la carica giusta. Gioca un ottimo primo tempo, poi si inventa una giocata che regala l’importantissimo vantaggio di Abraham. Quando deve difendere però mostra limiti nell’uno contro uno. Ma è un ragazzo che ha stoffa, e deve crederci di più. Dal 69′ Smalling 6 – Si vede che ancora non è al meglio, ma dà una mano ai suoi nel finale.

Cristante 6 – Prestazione dai due volti. Nei primi 45 minuti si fa sentire in mezzo al campo, con sostanza e presenza. Nel secondo tempo cala e sbaglia qualche palla di troppo.

Veretout 6 – Importante tatticamente, gioca in più zone del campo ed è importante per l’equilibrio della squadra. Anche lui come Cristante cala alla distanza, spremuto da Mou in questo avvio di campionato.

Zaniolo 6 – Parte a duemila, colpisce quasi subito anche un palo. Gioca con grande voglia, ed è prezioso nei ripiegamenti. Come al solito, cala nella ripresa. Dal 74′ El Shaarawy 6 – Fa il suo dovere, dando una mano ai compagni nei rimpiegamenti difensivi. Poco lucido nelle poche occasioni avute.

Pellegrini 6 – Nel primo quarto d’ora gioca ovunque, carico a pallettoni. Poi però la sua prestazione perde di consistenza, non ripetendo le prove scintillanti a cui ci aveva abituato. Anche lui sembra molto stanco, e nel finale si becca anche un rosso esagerato.

Mkhitaryan 6,5 – Molto positivo. Si nota subito la sua voglia di fare, anche quando c’è da rincorrere un avversario o ingaggiare duelli fisici. Scheggia il palo, lotta fino all’ultimo.

Abraham 7 – Tutti si aspettavano il suo gol stasera, e lui non delude le attese. Gioca per segnare, ma soprattutto per aiutare la squadra a vincere. Dall’85’ Shomurodov sv.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La Roma domina il primo tempo, ma cala sensibilmente nella ripresa, un po’ per il timore di non farcela e un po’ per un inevitabile dazio da pagare a livello fisico. Il mister continua a non cambiare a centrocampo anche quando la squadra è in affanno, ma alla fine ha ragione lui e porta a casa tre punti pesanti.

Giallorossi.net – A. Fiorini