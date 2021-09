MKHITARYAN: “L’espulsione di Pellegrini è inesistente, abbiamo perso il nostro trascinatore. Io al suo posto nel derby? Deciderà il mister”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Henrikh Mkitaryan parla a DAZN al termine di Roma-Udinese. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Quanto è importante arrivare al derby con i tre punti?

“Era importante perché adesso giochiamo il derby ed è importante aumentare la nostra mentalità e l’ambizione della squadra”.

Come sta Pellegrini?

“Non posso dire niente, abbiamo perso il nostro capitano per il derby, è il nostro leader, abbiamo perso un giocatore molto importante. Questo è un secondo giallo per niente, neanche c’era. Ormai è successo e pensiamo alla Lazio”.

Preferisci partire largo o giocare seconda punta?

“Posso giocare lì, però è il mister che decide se devo giocare seconda punta, ala, l’importante è dare il mio contributo per le prossime partite”.