Gourna-Douath ha convinto la Roma: si discute il rinnovo del prestito col Salisburgo

Lucas Gourna-Douath, il giovane centrocampista francese arrivato a gennaio dal Salisburgo, ha rapidamente conquistato la fiducia della Roma. Nonostante l’accordo iniziale prevedesse un prestito con diritto di riscatto, la clausola per l’obbligo di acquisto non si attiverà, poiché il giocatore non ha raggiunto il 50% dei minuti giocati richiesti.

Tuttavia, scrive l’edizione odierna della Corriere dello Sport, le sue prestazioni convincenti soprattutto contro Inter e Fiorentina hanno spinto la dirigenza giallorossa a considerare un prolungamento del prestito per un altro anno. L’obiettivo è ridiscutere le condizioni economiche, abbassando la cifra di riscatto attualmente fissata a circa 20 milioni di euro.

Il tecnico Claudio Ranieri vede in Gourna-Douath un elemento chiave per il futuro del centrocampo romanista, e il giocatore stesso ha espresso il desiderio di rimanere nella Capitale. La trattativa per il rinnovo del prestito è in corso, con la speranza di trovare un accordo vantaggioso per entrambe le parti.

Fonte: Corriere dello Sport