Friedkin vuole una Roma al Max: contatti con Allegri

Con Ranieri la Roma sogna, con Allegri potrebbe ripartire. Il nome del tecnico livornese è tornato con forza tra le opzioni per il futuro della panchina giallorossa, una volta conclusa l’avventura di Sir Claudio, che si avvia verso il commiato dopo un’impresa già scolpita nella memoria dei tifosi.

Secondo quanto riportato da Leggo (F. Balzani), l’interesse dei Friedkin per Massimiliano Allegri è concreto. I primi contatti risalirebbero a circa due settimane fa, con la promessa di tornare a parlarsi a bocce ferme. Il profilo dell’ex allenatore della Juventus intriga per esperienza, mentalità vincente e capacità di fare risultati anche senza una rosa stellare. Caratteristiche che lo renderebbero ideale per guidare una Roma ambiziosa ma ancora in costruzione.

L’attuale momento magico della squadra — quarta in classifica dopo essere risalita dal baratro — può diventare un elemento decisivo per convincere Allegri, che apprezza la piazza romanista ma è seguito anche da Napoli e Milan.

Fabregas e Farioli restano sullo sfondo, ma al momento Allegri è in pole. Lo stipendio da 7 milioni? Non sarebbe un ostacolo insormontabile, considerata la portata dell’operazione. E la volontà dei Friedkin di regalare alla piazza un grande tecnico.

Fonte: Leggo