Gravenberch e un bomber, ecco le priorità di Petrachi

AS ROMA CALCIO MERCATO – In attesa del futuro approdo di Friedkin a Roma, Petrachi studia la strategia per il mercato estivo.

Il ds leccese, non ancora confermato per la prossima stagione, ha in mente di prendere un difensore, due centrocampisti, un esterno e un centravanti.

Il direttore sportivo ha già parlato con il padre di Gravenberch, classe 2002 dell’Ajax che piace a molti top club europei. L’ex Torino ha bloccato anche Carlos Augusto, 21 anni, terzino del Corinthians. Intanto, la Roma potrebbe tornare alla carica per Borna Barisic, dei Glasgow Rangers, che a fine stagione lascerà la Scoizia.

(Corriere dello Sport)