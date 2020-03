Lega Serie A, consiglio straordinario in corso al Coni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il calcio italiano continua a riflettere sui provvedimenti da adottare per salvaguardare il campionato e la salute dei tifosi. Secondo quanto riportato da Adnkronos, poco fa ha avuto inizio il consiglio straordinario della Lega Serie A presso la sala dei presidenti del palazzo del Coni.

L’incontro rappresenta appunto un’occasione per confrontarsi e decidere come cambierà il calendario per far fronte all’emergenza Coronavirus. Sono presenti il presidente Paolo Dal Pino, il consigliere indipendente Maurizio Casasco, e i consiglieri Alessandro Antonello, Luca Percassi e Paolo Scaroni.

Attesi anche Stefano Campoccia e i consiglieri federali Beppe Marotta e Claudio Lotito.

Fonte: Adnkronos