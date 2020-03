Stadio della Roma, Montuori: “O si incastrano tutte le variabili in gioco oppure non si va”

ULTIME NOTIZIE STADIO ROMA – Sempre più intricata la storia legata alla realizzazione dello stadio della Roma. A gettare nuove ombre sulla costruzione dell’impianto a Tor di Valle ci ha pensato l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori.

“Ci sono fatti che non dipendono solo da Roma Capitale. E’ bene ricordare che noi siamo una delle variabili in gioco, o si incastrano tutte oppure non si va“, le parole dell’assessore riportata oggi dal Corriere dello Sport.

Al momento dunque lo stadio della Roma resta un progetto in stand by, in attesa di capire se tutti i tasselli finiranno prima o poi al loro posto.

Fonte: Corriere dello Sport