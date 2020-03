ULTIME DA TRIGORIA – Diawara in gruppo, individuale per Pellegrini

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa torna ad allenarsi oggi a Trigoria in un clima di incertezza assoluta: l’allarme Coronavirus potrebbe stravolgere il calendario del campionato.

In attesa di conoscere cosa decideranno i vertici del calcio, la Roma è scesa oggi in campo per preparare la sfida di Siviglia, visto che la gara di domenica prossima contro la Sampdoria non dovrebbe disputarsi.

La squadra ha svolto un lavoro tecnico-tattico, Diawara si è allenamento regolarmente in campo, mentre Pellegrini ha proseguito il lavoro individuale di recupero con i lungodegenti Zaniolo, Pastore, Zappacosta e Mirante.

