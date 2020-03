“ON AIR!” – AUSTINI: “Friedkin spaventato dal Coronavirus? Io so che i ritardi sono normali”, PRUZZO: “Il campionato va fermato”, LO MONACO: “Manco fossimo in tempo di guerra”, MAGNI: “Problema molto serio, ci si muove su un filo sottile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Friedkin spaventato dal Coronavirus? Il pezzo addirittura è del direttore di Milano Finanza, e non posso permettermi di parlarne. Io so che i ritardi sono normali… Calendari? Non vedo alternative alle porte chiuse, altrimenti devi sospendere tutto. E l’Europa League come si gioca? A porte aperte o chiuse? E poi che fai, giochi Siviglia-Roma a porte aperte e Roma-Siviglia a porte chiuse? Perchè così al momento sarebbe, e pensate che disparità…è il caos totale…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Ci sono stati episodi di influenza anche peggiori di questo, come ad esempio la spagnola. Il problema è che questo virus ha una velocità di diffusione pazzesca e che stiamo brancolando nel buio, e non invidio chi deve prendere le decisioni per il bene del paese. Penso che non bisogna fare tragedie, ma nemmeno sottovalutarla perchè la facilità del contagio è impressionante… Dieci contagiati possono fare in poche ore centinaia di contagi e questa è una cosa che va per forza contenuta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il campionato continuerà a porte chiuse, altrimenti verrà sospeso…e se lo sospendono, credo che verrà annullato… Insomma, non siamo messi bene….è un macello. E’ una crisi importante quella che stiamo vivendo, inutile fare i vaghi, è un problema grosso anche per le tante voci incontrollate. Per me il problema vero di questo virus, al di là della virulenza, è il governo. Abbiamo persone che non sono assolutamente in grado di prendere decisioni, perchè sono ignoranti come capre…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Il flop della gestione Pallotta è stata coperta dalla comunicazione “nana”… Se oggi stiamo per decidere se giocare a porte chiuse, allora si falsa tutto veramente… Siccome l’interesse deve essere la salute, la decisione doveva essere “o tutti o nessuno”. Hanno parlato tutti, addirittura il Brescia, mentre la Roma non ha messo bocca su niente, perchè non conta niente. Non può litigare su niente, e questo mi ha intristito. Ormai la Roma è la figlia minorenne della Juve in Lega, a malapena può alzare la mano per votare… La plusvalenza Spinazzola-Pellegrini è l’immagine di quello che tu sei per la Juve… La Roma del futuro deve essere rappresentata da qualcuno, sia in panchina che in società, che abbia l’altro profilo…devi partire dal massimo… Serve la figura apicale…Io farei Guardiola-De Rossi…dite che con loro a Friedkin lo accoglierebbero bene?…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Coronavirus? Non sappiamo i numeri esatti del contagio e i pareri degli esperti sono molto diversi. Dicono che non è la peste, ma intanto cominciano a dire che non ti devi stringere la mano, che non bisogna salutarsi col bacio… Il calcio? Se lo scudetto fosse assegnato oggi, non sarebbe assegnato alla Lazio ma alla Juventus perchè conta l’ultima giornata giocata per intero….”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il problema coronavirus è molto serio ed è un problema di sistema. Ma se devo parlare di paura per la mia vita o quella di mia moglie o di mio figlio, non non sono preoccupato perchè lo dicono i numeri… Se si cominciano a chiudere gli stadi e i luoghi affollati, si dà un segnale molto preciso che avrebbe ripercussioni anche su alberghi, cinema, teatri, ristoranti e le conseguenze economiche potrebbero essere ben più gravi di quelle che incidono sulla salute… Ci si muove su un filo veramente sottile… ”

Alessandro Paglia (Roma Radio): “Al momento è escluso che Siviglia-Roma si giochi a porte chiuse, ma oggi è il 4 marzo e abbiamo visto come, purtroppo, le cose cambino velocemente… Il recupero di Zaniolo sta andando bene, e senza fretta. Solo nel momento in cui starà bene tornerà a giocare…”

David Rossi (Roma Radio): “Nella sfiga di aver preso il Siviglia, sembra ci si sia acchittata la situazione migliore per affrontare gli spagnoli, perchè la Roma riposerà questa domenica. Inoltre prima della gara di ritorno era originariamente prevista una trasferta a Milano, mentre adesso sembra che la Roma giocherà in casa contro la Sampdoria, e questo sarebbe un vantaggio…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Una cosa è il calcio o la politica, ma per le cose che riguardano la saluta pubblica credo ci sia qualcuno che ne sappia più di noi. Non si può chiudere tutto per un mese, scuole, treni, aerei, aziende, perchè il paese andrebbe al collasso. Il calcio ora deve trovare il modo…certo che interrompere il campionato nemmeno in tempo di guerra… Conferme di Pellegrini e Zaniolo con Friedkin? Io penso che ora non possiamo dare per scontato nulla…Diciamo che si comincia a fare qualche valutazione, cominciano a trapelare indiscrezioni…Friedkin quando arriverà non penserà di risolvere i problemi finanziari cedendo i migliori giocatori… Io penso che la Roma del prossimo anno abbia bisogno innanzitutto di un centravanti, a prescindere dal fatto che resti Dzeko…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il campionato va fermato, così come tutte le competizioni sportive, per un mese, se basta, oppure finché non c’è più tranquillità nel Paese. Il problema di salute è serio… Io non vedo altra soluzione che bloccare tutto e vedere se questa situazione si può salvare, altrimenti è dura…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I grandi capi del calcio dovrebbero decidere cosa fare. Io propongo di fermare tutto per un mese o due mesi…si giocherà d’estate…e gli europei si possono giocare l’anno prossimo…”

Franco Melli (Radio Radio): “Andare avanti così aumenta solo il caos e il malcontento… Ci si sta trascinando verso non si sa dove. Una decisione drastica forse sarebbe il minore dei mali…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Siamo davanti a una situazione anomala, imprevedibile. Se si pensa che le partite si possano rinviare, lo si faccia. A me la storia delle porte chiuse mi convince poco, perchè l’assembramento che comunque ci sarà in partite di questo tipo e poi perchè anche i calciatori sono persone normale e rischiano di ammalarsi…”

