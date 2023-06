AS ROMA NEWS – Maledetti rigori. Il sogno della Roma si ferma dopo oltre 145 minuti di battaglia, la finale più lunga della storia. Il Siviglia alla fine fa di nuovo sua l’Europa League, ma ci riesce solo ai penalty, la regola più spietata di assegnazione di un titolo.

Nei tempi regolamentari la squadra giallorossa aveva combattuto alla pari con gli spagnoli, e avrebbe anzi meritato di più se oltre a Dybala anche gli altri attaccanti avessero avuto quel killer istinct necessario in partite come queste. E soprattutto se l’arbitraggio di Taylor non avesse messo un freno importante alla prova dei ragazzi di Mourinho.

La direzione dell’inglese merita purtroppo un approfondimento: decisioni scellerate, cartellini assegnati a senso unico, con il VAR intervenuto provvidenzialmente a mettere una pezza su un rigore fischiato per fallo (inesistente) di Ibanez. Per Mourinho, che aveva puntato tutto sulla coppa anche per via degli arbitraggi non esattamente benevoli in Italia, è una beffa.

A fare male è l’aver accarezzato quel sogno, e averlo visto scivolare via con quella maledetta lotteria dei rigori, affrontata con poche speranze: i migliori specialisti che avevamo erano in panchina. E così sul dischetto si sono dovuti presentare due difensori, Mancini e Ibanez, che però hanno avuto poca fortuna.

La cavalcata meravigliosa finisce tra le lacrime. Il sogno diventa incubo. Rabbia, tristezza, scoramento, sono tutti sentimenti con cui dobbiamo fare i conti adesso.

Ma dobbiamo essere fieri di quello che è stato fatto: raggiungere due finali europee in due anni non è cosa da poco. Ed è giusto dire a questa Roma “grazie lo stesso” per le emozioni che questa squadra ci ha regalato, e per il cuore che i ragazzi hanno messo in campo sempre e comunque. Ora si soffre, ma poi si riparte. A testa alta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini