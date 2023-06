La furia di Mourinho sull’arbitro Taylor: “Sei una fot*uta disgrazia” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Furia Mourinho contro il fischietto Anthony Taylor, direttore di gara inglese scelto per arbitrare la finalissima di Europa League.

Diverse le scelte discutibili di Taylor, dalla scelta dei cartellini gialli (a senso unico contro i giallorossi) alla mancata espulsione di Lamela fino al rigore non concesso per fallo di mano in area di Fernando.

E così a fine partita la tensione dell’allenatore portoghese era alle stelle, tanto che Mourinho si è sfogato con il fischietto inglese dopo averlo incrociato nella pancia dello stadio.

“Sei una fo**uta disgrazia”, ha urlato Mourinho, in inglese, a Taylor nei garage della Puskas Arena. Poi, in italiano, ha aggiunto: “Anche Rosetti è stato capace di dire che non è rigore. Nemmeno tu sei stato capace“.

