“ON AIR!” – CIARDI: “Scandalo arbitrale, la partita non doveva arrivare ai rigori”, CORSI: “Taylor ci ha scippato un sogno, Friedkin si deve svegliare”, FOCOLARI, AGRESTI: “Il Siviglia non ha rubato niente”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho ha portato questa squadra alla finale e l’ha giocata bene, in barba ai famosi pullman. L’arbitro è un gran cornuto, la cosa è questa. C’ha rubato un sogno. Un uomo qualsiasi, di mer*a, non può rubare un sogno a una tifoseria, non è possibile, e qualcuno deve dire qualcosa. Mou questo ha detto, non può fare tutto da solo, andare contro gli arbitri. Lui ha inseguito Taylor e gli dice quelle cose, solo lui può farlo! E’ talmente un cornuto questo arbitro, che ogni fallo nostro era giallo, a lor niente. E quel fallo di mano è rigore! E’ stata un’infamità totale, e Friedkin si dovrebbe svegliare. Ci deve essere una nota del presidente. Questo è un arbitro mandato contro, si vede, si sente. E Mou se l’è presa con Rosetti, lui guarda la luna e non il dito, ha puntato i mandanti…”

David Rossi (Rete Sport): “Ieri non si è chiuso un capitolo. Questa non è una squadra da rifondare, ci sono delle certezze da cui ripartire: Smalling, Matic, Dybala, Pellegrini, Bove, Zalewski…la base solida c’è. La Roma nel primo tempo ha giocato un primo tempo quasi perfetto,

Marco Juric (Rete Sport): “Io non mi lamento mai degli arbitri, ma ieri sarebbe stata un’altra partita. Se la mano di un giocatore tocca la palla in area per me è rigore, punto e fine. Ora c’è rabbia, in campo dovevamo vincerla noi. Dobbiamo essere felici e orgogliosi di quanto fatto, ma ora è ancora la rabbia il sentimento prevalente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sinceramente non ricordo una finale europea con un arbitro così influente sul risultato finale. Sulla partita c’è tanta, tanta rabbia. Mourinho ha incrociato gli arbitri nella zona mista, e sono volati insulti. Nessun calciatore della Roma deve avere lo sguardo basso per quello che sono riusciti a creare col pubblico. Io non so quale sarà il futuro di Mourinho, ma se anche dovesse andare via avrebbe lasciato questa empatia con la squadra, che ieri sera ha confermato di essere squadra vera. Ieri se andiamo a contare le occasioni, la Roma meritava di vincere per quanto creato sul campo, per le occasioni avute. La squadra se l’è giocata bene, e deve essere orgogliosa di quanto fatto… Mourinho? Non so quanto ieri si riferisse solo a un discorso di campagna acquisti, lui vorrebbe una società strutturata perchè non vuole essere l’unico a metterci sempre la faccia…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Siamo a giugno, è già tardi per programmare. Mourinho vuole parlare con i Friedkin perchè in tutte le aziende c’è un confronto tra i vari reparti, altrimenti è De Laurentiis…e infatti gli allenatori lì se ne vanno. Mourinho vuole restare e penso che resterà, e si incontreranno. Ma lui già a Tirana la prima cosa che dice dopo aver vinto la coppa è stato “tutto bello, ora però pensiamo all’anno prossimo”, e questo è quello che fa un grande allenatore… Il problema della partita di ieri è che quella partita ai rigori non ci doveva arrivare. Lo scandalo arbitrale si perpetra prima dei supplementari: all’82’ in tempo di VAR non dare un calcio di rigore del genere è da radiazione…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “L’arbitro è stato non solo il peggiore in campo, ma di tutta Budapest. Questo rilancia il discorso su una società non riesce ad avere un peso politico importante. Io non faccio il piagnone, ma sto facendo cronaca, l’arbitraggio è stato determinante nella sconfitta. Poi i rigori devi essere bravo a tirarli, ed è andata così. Ieri come era prevedibile qualcosa è venuto fuori. Mourinho per la prima volta dice una cosa: “Resto, ma a patto che…”. Ma è quel “a patto che” a fare tutta la differenza del mondo. E ora la proprietà non può non intervenire, parlando direttamente con l’allenatore. Ora non è più possibile non andare a un confronto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se non hai gente abituata a battere i rigori sono guai. La Roma è arrivata alla fine che non aveva nemmeno un rigorista. E poi ci sono stati due o tre giocatori che hanno giocato a livelli troppo bassi: Wijnaldum non l’ha vista quasi mai, e Abraham non ha dato niente alla squadra. E senza Dybala è cambiata la musica. Anche Belotti per l’ennesima volta non è riuscito a tirar fuori la giocata vincente. L’impegno c’è sempre, ma non basta…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Rammarico sempre grande quando perdi ai rigori. La Roma ha giocato una partita infuocata, non si può rimproverare niente a nessuno, e anche l’autogol è casuale. La Roma ha giocato alla pari col Siviglia. Il problema è che fino a quando la luce di Dybala era accesa, la Roma ha fatto una gran partita. Poi quando si è spenta, la Roma ha continuato a lottare, ma non è stata all’altezza della situazione. Ma solo applausi per quanto fatto ieri sera… Taylor? Quel rigore con la mano ci poteva anche essere, però ho visto tante partite del calcio inglese e noi abbiamo dei metri di giudizio differenti rispetto a loro. Non credo che c’entri niente Rosetti, Taylor è un arbitro importante. Il Siviglia non ha rubato, gli episodi ci sono stati, ma nel secondo tempo la partita l’ha fatta solo il Siviglia…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma va applaudita, prestazione all’altezza, la squadra ha giocato, ha cercato il gol, lo ha trovato. Ma il Siviglia non ha rubato nulla, alla fine bisogna fare i conti con la maggiore forza e voglia degli spagnoli. Nei supplementari la Roma ha alzato il muro e ha cercato di difendersi. Ma se volevi andare ai rigori, poi chi li poteva calciare i rigori? La scelta di Dybala è da numero uno, lui aveva un tempo, e la scelta di metterlo nel primo è stata giusta…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ stata una grande partita, di quelle che mi piacciono. Partita intensissima, giocata con grande cattiveria agonistica. La Roma l’ha giocata bene, alla pari. Il Siviglia nel secondo tempo è venuto fuori, ha messo in campo due giocatori come Lamela e Suso che sanno tenere la palla. Ma la Roma mi è piaciuta, ci ha messo molto coraggio e cattiveria. Effettivamente ci sono un paio di episodi su cui la Roma può recriminare, la gomitata di Lamela, che era da rosso, e il fallo di mano, lì il rigore poteva starci. Aggiungo che i rigori non sono una lotteria come si dice, sono un gesto tecnico e psicologico: chi vince non è più fortunato, ma più bravo. La Roma ieri i rigori li ha calciati male…”

Gianluca Lengua (Radio Radio): “Ero certo che ai rigori avrebbe vinto il Siviglia, la Roma non aveva più rigoristi. L’analisi della partita va fatta su due piani: l’arbitraggio è stato anomalo, tante ammonizioni al Siviglia non sono stati dati, poi il rigore non dato, le gomitata. Ma poi c’è la partita: il Siviglia non ha segnato, ha fatto gol grazie a un autorete, io tutti questi rischi corsi dalla Roma non li ho visti. Però se ti chiudi, poi l’episodio può capitare. Il Siviglia l’ha vinta ai rigori, e la strategia della Roma per certi versi aveva funzionato. Partita strana, a me l’arbitraggio non mi ha convinto per niente. Quelli della Roma venivano subito ammoniti, quelli del Siviglia no, e questo incide su una partita. Mourinho alla squadra dice che lui vuole rimanere, e questo mi sembra un segnale chiaro…”

