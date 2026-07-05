Greenwood, ora tocca ai Friedkin: offerta pronta, martedì può essere il giorno chiave

La data cerchiata in rosso è martedì 7 luglio. La Roma è pronta a entrare nella fase decisiva della trattativa per Mason Greenwood, ma per trasformare settimane di contatti in un’offerta ufficiale serve ancora l’ultimo via libera dei Friedkin.

L’attaccante inglese aspetta la Roma da settimane. Ha dato la sua parola a Tony D’Amico, ha congelato altre possibilità e continua a considerare Trigoria la destinazione preferita. L’intesa con il giocatore è stata raggiunta da tempo: contratto quadriennale da circa 5 milioni netti a stagione, bonus compresi. Una proposta inferiore rispetto a quella del Fenerbahce, ma ritenuta convincente per progetto tecnico e ritorno in Champions League.

Gian Piero Gasperini spinge per averlo subito. Il tecnico vorrebbe Greenwood già al raduno del 13 luglio, o almeno vedere un’accelerazione concreta nei prossimi giorni. Dopo le rassicurazioni ricevute dai vertici del club, l’allenatore non vuole perdere altro tempo: il ricordo del mancato arrivo di Jadon Sancho, a distanza di un anno, resta ancora vivo. La Roma ha preparato una proposta da circa 45 milioni di euro, bonus compresi. Secondo alcune ricostruzioni, la base potrebbe aggirarsi sui 42-43 milioni, sempre includendo i bonus; altri giornali parlano di 43 o 45 milioni totali. Il pacchetto studiato da Trigoria prevede formule di pagamento dettagliate, premi facilmente raggiungibili, bonus più complessi e una percentuale sulla futura rivendita.

Il Marsiglia continua a chiedere una cifra alta. La valutazione di partenza resta intorno ai 50 milioni, con alcune fonti che parlano ancora di una richiesta complessiva da 55 milioni. La sensazione, però, è che la trattativa possa chiudersi sotto quota 50, anche grazie alla necessità dell’OM di vendere e ai rapporti già costruiti tra i due club nelle precedenti operazioni, come quella per Robinio Vaz. Il dialogo tra le proprietà può pesare. Da una parte i Friedkin, dall’altra Frank McCourt: due proprietà americane che hanno già canali aperti. Il dossier è stato seguito anche sull’asse Roma-Houston-Londra, con nuove call tra Ryan Friedkin, D’Amico e Gasperini. Il disco verde della proprietà è slittato anche per gli impegni dei Friedkin negli Stati Uniti legati al Giorno dell’Indipendenza, ma a Trigoria si aspettano che l’autorizzazione arrivi a breve.

Il Marsiglia dovrà decidere nelle prossime ore se convocare Greenwood per il raduno alla Commanderie o considerare ormai la sua situazione di mercato in fase conclusiva. Anche questo passaggio può diventare un indizio sulla direzione dell’affare. La Roma sa di dover fare in fretta. Greenwood ha aspettato, ha mantenuto la parola e continua a farlo. Ma ora la pazienza del giocatore e di Gasperini va trasformata in una mossa concreta. L’offerta è pronta, la strategia anche: manca soltanto il sì definitivo dei Friedkin.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo, Il Romanista, La Repubblica