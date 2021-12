Grillitsch e Tolisso, la Roma rifà il centrocampo

AS ROMA NEWS – “Per vincere servono i campioni, la Roma non ne ha“. Le parole pronunciate ieri da Francesco Totti sono una bocciatura senza appello dell’attuale rosa giallorossa. Concetti che sicuramente saranno condivisi di Josè Mourinho, arrivato a Trigoria per riportare il club a livelli molto più alti di quelli attuali.

Per ora però la missione dello Special One è fallita, e la sensazione è che prima di rivedere una Roma vincente dovrà passare molta acqua sotto ai ponti. A meno che i Friedkin non decidano di mettere subito mano al portafogli anche per quanto riguarda il mercato, e comincino ad acquistare giocatori di un certo spessore fin dal prossimo gennaio.

Alla squadra manca disperatamente un terzino destro e due centrocampisti che possano giocare titolari al posto della coppia formata da Cristante e Veretout, costretta a fare gli straordinari in questa prima parte di stagione, fra l’altro senza grandi risultati.

Il mercato invernale offre qualche buona occasione: la prima porta a Florian Grillitsch, 26 anni, mediano austriaco che unisce discreta qualità a una certa quantità. Giocatore esperto, non si tratta di un campione, ma darebbe di sicuro spessore alla mediana romanista. Grillitsch è in scadenza di contratto e può essere acquistato a gennaio con un piccolo sforzo economico.

L’altra pista è quella che porta a Corentin Tolisso, 27 anni, centrocampista francese che non sta giocando col Bayern Monaco. Anche lui si libererà a parametro zero a giugno e vuole lasciare subito i tedeschi per trovare una squadra pronta a scommettere su di lui. Mediano box-to-box capace di giocare sia in un centrocampo a due che a tre, Tolisso era stato prelevato dal Lione nel 2017 per la cifra record di 41,5 milioni di euro. Poi però i guai fisici (il vero tasto dolente del calciatore) ne hanno frenato la crescita.

La Roma ci pensa, il problema nasce soprattutto dallo stipendio percepito dal calciatore: Tolisso al Bayern guadagna 6,5 milioni all’anno. L’ingaggio potrebbe diventare meno oneroso grazie al Decreto Crescita, a meno che in Senato non passi l’emendamento in cui si chiede di ristabilire la parità competitiva tra acquisti effettuati all’esterno e in Italia.

Giallorossi.net – G. Pinoli