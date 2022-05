Guardiola: “Le vittorie? Non è un discorso di soldi, i tifosi non lo capiscono. La Roma ha speso tanto ma non è in Champions”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’eliminazione nella semifinale di Champions League per mano del Real Madrid, il Manchester City di Pep Guardiola deve concentrarsi nella lotta con il Liverpool per la vittoria del campionato: al momento i Citizens hanno un punto di vantaggio sui Reds a quattro giornate dal termine.

L’allenatore spagnolo, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Newcastle è tornato a parlare dell’eliminazione dalla Champions: “La gente dice che dal momento che questa squadra non è riuscita a vincere la Champions League allora si tratta di un fallimento. Sono totalmente in disaccordo ma lo accetto, non farò un dibattito su chi ha ragione o chi ha torto”.

“So che la gente qui è ossessionata dalla Champions. Il giorno in cui la vinceremo sono sicuro che diranno che è stato perché abbiamo speso tanti soldi, non per il lavoro che c’è dietro“.

A questo punto che l’allenatore del Manchester City inserisce nel discorso la Roma di José Mourinho: “Per me non è un discorso di soldi e i tifosi non lo capiscono. Anche la Roma ha speso diversi soldi ma non è in Champions League“.