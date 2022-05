Volpato show, tripletta al Lecce (2-3): Roma Primavera matematicamente prima

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera passa in rimonta sul campo del Lecce col punteggio di 3 a 2 e si assicura matematicamente il primo posto in classifica.

Decide il match uno scatenato Volpato, a segno con una tripletta. Il giovane trequartista però macchia con un’ingenuità la sua prestazione: al terzo gol realizzato, toglie la maglia e, già ammonito, incassa il secondo giallo e la conseguente espulsione, mettendo a rischio la vittoria finale.

Il Lecce cerca senza successo il forcing per evitare i playout, pur se la Roma va vicinissima al poker nel recupero con Louakima che si divora il possibile gol del 4-2.

IL TABELLINO DEL MATCH

LECCE: Borbei; Lemmens, Pascalau, Hasic, Nizet; Gonzalez, Vulturar, Berisha (71′ Salomaa); Daka, Carrozzo (75′ Burnete), Mömmö (84′ Piazza).

A disp.: Samooja, Russo, Haakmat, Ciucci, Been, Macrì, Török, Scialanga, Lippo.

All.: Grieco.

ROMA: Mastrantonio; Keramitsis (86′ Pagano), Ndiaye, Feratovic (69′ Vicario); Missori (69′ Louakima), Tripi, Tahirovic (46′ Faticanti), Rocchetti; Volpato; Satriano (80′ Oliveras), Cherubini.

A disp.: Baldi, Mengucci, Di Bartolo, Cassano, Verrengia, Misitano.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino. Assistenti: Votta e Dell’Orco.

Reti: 34′ Volpato, 57′ Mömmö, 60′ Lemmens, 64′ e 74′ Volpato.

Note: ammoniti Tahirovic (R), Carrozzo, Grieco (L). Espulso al 74′ Volpato (R) per doppia ammonizione. Recupero 1′ pt, 5′ st.