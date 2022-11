HELLAS VERONA-ROMA 1-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma passa a Verona dopo una partita tirata, con tanti errori tecnici, ma poi ci pensa Volpato a cambiare l’inerzia del match in un finale concitato.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Bentegodi per affrontare i veneti nella dodicesima giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – L’unico tiro in porta del Verona è quel tiro fortuito di Dawidowicz, che regala il momentaneo vantaggio ai padroni di casa. L’unica parata invece arriva nel recupero, quando la partita era già in ghiaccio.

Mancini 6,5 – Usa le maniere forti per arginare le iniziative di Henry e Kallon, poi il Verona resta in dieci e per lui la partita diventa più facile. Dal 66′ Matic 7 – Decisivo nell’azione che porta al gol partita di Volpato.

Smalling 6,5 – Rende innocui gli attaccanti avversari.

Ibanez 6 – Qualche svarione, ma prestazione complessivamente sufficiente.

Karsdorp 6,5 – Confeziona due assist d’oro per Abraham che l’inglese sbaglia entrambi, il primo in modo imperdonabile. Nella ripresa però, nonostante la superiorità numerica, spinge meno di quello che potrebbe.

Camara 7,5 – Partitone. Corre per tre, recupera palloni importanti e offre l’assist per Abraham che poi capitalizza Zaniolo. Predica nel deserto, poi stremato esce dal campo. Dall’83’ Shomurodov sv.

Cristante 6 – Sembra gradire la presenza di uno come Camara al fianco. Dal 46′ El Shaarawy 7 – Cerca di dare un po’ di imprevedibilità all’asfittica manovra offensiva di una squadra poco tecnica. Nel finale chiude il match con una super giocata.

Zalewski 5,5 – Abbastanza deludente. Mai incisivo stasera. Dal 57′ Belotti 5 – Sbaglia tutto lo sbagliabile con giocate tecnicamente discutibili.

Pellegrini 5 – Primo tempo irritante. Giochicchia, con passaggi prevedibili e perdendo sempre il tempo di gioco. Un pochino meglio nella ripresa, ma tanti errori.

Zaniolo 6,5 – Fa espellere Dawidowicz, e per poco ci riusciva anche con Ceccherini. Il pubblico lo becca, lui risponde con un gol pesante prima dell’intervallo. Nella ripresa però cerca troppo il contatto dell’avversario invece di provare a fare male alla squadra avversaria. Dal 57′ Volpato 8 – Semplicemente decisivo. Trova un gol difficilissimo, sbloccando una partita che sembrava segnata. Poi ricama un assist geniale per la rete che chiude il match.

Abraham 5 – Sbaglia un gol a porta vuota che grida vendetta. Camara gli offre l’occasione di riscattarsi, e lui coglie di nuovo il legno. A quanto pare non è bastato il gol di Helsinki per sbloccarlo.

JOSE’ MOURINHO 7 – Indovina i cambi, in particolar modo azzecca la mossa Volpato, un jolly che vale tre punti pesantissimi. La Roma vola al quarto posto, a soli due punti dal secondo. E tutto questo senza i due giocatori più forti a disposizione. Non male.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini