Hermoso se ne va, caccia al sostituto: Marmol si complica, spunta Bertola

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Mario Hermoso se ne va. Lo spagnolo sta lasciando Trigoria in queste ore per partire in direzione Germania, pronto a trasferirsi alla corte di Xabi Alonso fino a giugno: sarà prestito secco, con ingaggio interamente coperto dal Bayer Leverkusen. Nelle prossime ore lo spagnolo svolgerà le visite mediche.

Ora la palla passa a Ghisolfi, che deve dimostrare di non farsi trovare impreparato: nei giorni scorsi si era parlato a lungo di Mika Marmol del Las Palmas, che però chiede i 10 milioni della clausola rescissoria per lasciar partire il proprio gioiellino. La Roma tentenna, disposta ad arrivare fino a 6 milioni. E ripensa a Koni De Winter, 22 anni, difensore centrale del Genoa: anche qui però i costi sembrano essere proibitivi per gennaio.

Occhio allora al nome di Nicolò Bertola, 21 anni, difensore centrale dello Spezia, club che milita nella Serie B: i giallorossi potrebbero assicurarselo inserendo qualche giovane come contropartita nell’affare con i liguri. Il giovane difensore ha il contratto in scadenza a giugno, ed è seguito anche dalla Juventus.

Fonti: Il Messaggero / Leggo

