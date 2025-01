Roma, Ghisolfi di nuovo in ritardo: mancano ancora 2-3 acquisti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se questo di gennaio doveva essere il banco di prova decisivo per Florent Ghisolfi, difficilmente il ds è riuscito a sfruttarlo per convincere i Friedkin a puntare ancora su di lui per il futuro. Le operazioni in uscita stanno sconfessando le entrate fatte in estate (sono partiti Le Fee, Ryan e Mario Hermoso), mentre in entrata mancano almeno due rinforzi.

Sfumato il sogno Frattesi, una suggestione costante di questi ultime sessioni di calciomercato pronta a rinfiammarsi in estate, è difficile pensare che la Roma possa acquistare un altro centrocampista che possa compensare il vuoto lasciato in rosa dalla partenza di Le Fee.

Lecito invece attendersi un difensore centrale quanto prima: Hermoso è volato in Germania e a breve sarà un nuovo giocatore del Bayer, lasciando ancora più sguarnita la retroguardia giallorossa. Ghisolfi aveva individuato in Marmol del Las Palmas il mancino ideale con cui rimpiazzare l’ex Atletico Madrid, ma non ci sono ancora segnali di chiusure imminenti.

Stesso dicasi anche sul fronte centravanti, l’altra grande priorità di questo mercato: la Roma sapeva da mesi di avere la necessità di individuare un vice Dovbyk, eppure a cinque giorni dalla chiusura delle operazioni si continua a scandagliare il mercato e a trattenere Shomurodov per mancanza di alternative valide. “Abbiamo cercato dappertutto“, ha dichiarato un po’ sconsolato Ranieri a Udine. Il mister per quel ruolo si accontenterebbe volentieri di Lorenzo Lucca. Sempre che la Roma possa permetterselo.

Giallorossi.net – G. Pinoli

