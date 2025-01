Roma, 15 milioni per la punta di scorta

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Quindici milioni di euro. Sarebbe questo il budget di spesa che Ghisolfi avrebbe a disposizione per individuare l’attaccante di scorta da affiancare a Dovbyk da qui alla fine della stagione. Un tetto massimo di spesa che riduce di molto il raggio d’azione del ds nel mercato di gennaio.

Ecco allora che diversi profili vagliati nei giorni scorsi, da Mikautadze a Lucca passando per Brian Brobbey, sembrano essere tutti fuori budget. Ajax e Lione hanno infatti chiesto 30 milioni per lasciar partire i propri attaccanti, mentre l’Udinese per Lucca ne chiede circa 25. Ghisolfi si sta dunque guardando intorno, ma il tempo ormai stringe.

Shomurodov ha già le valigie pronte, direzione Venezia. L’uzbeko ha accettato di buon grado la destinazione lagunare, dove troverà molto più spazio, ma la Roma adesso tentenna. Ghisolfi non ha in mano un sostituto e per questo non ha ancora dato l’ok alla partenza di Eldor. Il direttore sportivo francese ora sta valutando il profilo di Bree Embolo, 27 anni, attaccante del Monaco, e quello di Isaac Romero, 24 anni, del Siviglia. Entrambi hanno una valutazione tra i 12 e i 15 milioni e un contratto in scadenza nel giugno 2026. E nessuna voglia di rinnovarlo, almeno per il momento.

Lo stipendio di Embolo dovrebbe aggirarsi sui tre milioni di euro, cifra che il giocatore dovrebbe abbassarsi magari inserendo qualche bonus sul contratto. Le parti stanno parlando e non è escluso che Ghisolfi possa essere oggi a Milano per incontrare il Monaco, impegnato a San Siro nell’ultima sfida di questa fase di Champions.

