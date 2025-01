“ON AIR!” – ROSSI: “Pinto rispetto a Ghisolfi era uno statista, situazione invereconda”, COSENZA: “Embolo? Quello c’è preso a noi…”, CARINA: “A questo punto mi tengo Shomurodov”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma non solo non ha preso i giocatori che doveva prendere, ma li ha pure levati. A Milano in Coppa Italia non avremo Mancini per squalifica e dovremo giocare con Celik in difesa. Un adattato. Ragazzi, noi ci facciamo andare bene tutto, ma non è accettabile. La difesa della Roma al momento ha Celik, Cristante e Angelino come alternative ai tre titolari: tutti adattati. Non è accettabile una cosa del genere, è una cosa invereconda. Dovunque ti giri c’è qualcosa che non va… Siamo al 29 gennaio e non hai ancora trovato l’attaccante. 15 milioni per Embolo? 30 milioni per Mikautadze? Ma io spero si stia scherzando… Ragazzi, Tiago Pinto rispetto a questo (Ghisolfi, ndr) era uno statista…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Nell’idea che la Roma possa restare in corsa su tre fronti è meglio avere 16 giocatori utili realmente che 18 di cui 3-4 inutili alla causa. Resto dell’idea che l’inserimento di uno come Frattesi avrebbe aggiunto tanto livello alla squadra. Nel prossimo futuro la Roma dovrà aggiungere tanto livello nell’undici titolare, perchè Hummels non sai se resta, Saelemaekers lo devi comprare, Paredes potrebbe andare via, e Dybala che farà? E dunque a giugno avrai tante incognite su diversi titolari…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io preferirei puntare su un titolare sicuro come Frattesi, e mi miglioro, piuttosto che prendere un attaccante che gioca una volta ogni tanto…a me Embolo piace, ma se questo significa dover rinunciare a Frattesi, allora dico no… Ma era così difficile prendere Pablo Mari, Posch e Biraghi? Ma quanto avresti speso? Dovevi farlo per tempo, e questo ci era stato detto da Ghisolfi…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Un Embolo è quello che c’è preso a noi tifosi quando abbiamo letto stamattina il nome dell’attaccante per la Roma…Ragazzi, Embolo è un centravanti che ha segnato al massimo 12 gol nella sua carriera…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo di Embolo, è un mio vecchio pallino, per me è buono…non segnerà tantissimo, ma è uno che finalmente attacca la profondità… Segna poco? La Roma deve prendere un attaccante di riserva, non un titolare. E una riserva che costa meno di 15 milioni e segna 60 gol non esiste… Lucca a 20 milioni non viene qui a fare il secondo di Dovbyk…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ieri abbiamo sentito addirittura un portiere australiano di 32 anni (Ryan, ndr) dire che non voleva fare il secondo alla Roma, e allora vale tutto qua…magari qualcuno gli aveva detto che avrebbe giocato le coppe… L’attaccante? Io penso che Shomurodov partirà solo dopo la partita di Europa League. Le alternative sono Lucca e Mikautadze, gli altri sono nomi che circolano, ma per ora trattative concrete non ce ne sono… Su Zalewski l’unica cosa vera è il Marsiglia. Leggo ancora dell’Inter in prestito, ma allora dovresti rinnovargli prima il contratto. E se la Roma fa una cosa del genere, siamo ai limiti dell’indecenza, saresti fuori con tutte le intenzioni…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Casemiro ha un contratto da 5,5 milioni residuo con lo United, e se dovessi fare 50 e 50, lo pagheresti 2,5 milioni per i restanti sei mesi. Ma sarebbe un’operazione che mi lascerebbe perplesso: Casemiro è stato un grandissimo calciatore, ma ora sono due anni che gioca poco e male, ha preso qualche chilo…il meglio lo ha dato. Mi sorprende invece che Paredes sia in bilico, perchè qualcosina col Boca c’è. Sul mercato della Roma sono molto perplesso, è il mercato delle occasioni. Sapevi le tue esigenze a settembre…Io mi sono preso le pernacchie perchè avevo detto che la rivoluzione a gennaio non ci sarebbe stata, e purtroppo sta accadendo questo. Ragazzi, Shomurodov non va al Venezia perchè non hai l’alternativa dopo aver avuto 4 mesi per cercarlo: è anomalo o no?…Se io devo prendere Embolo o Romero, allora mi tengo Shomurodov. Romero non segna manco con le mani…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se ti capita il giocatore giusto ok, altrimenti si resta come sei. Certo, dietro sei scoperto giocando a tre. Io avevo detto di ripensare a Kumbulla, è tuo, riportalo dentro e rimettiti al sicuro. Se poi hai un colpo da poter fare come il messicano del Feyenoord (Gimenez, ndr), allora diventa una cosa molto più seria…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Io ero convinto che Kumbulla rientrasse alla base dopo la cessione di Hermoso…Casemiro? Non sono d’accordo con certe operazioni spot a metà campionato. Con lui si sposta una piccola azienda, ha un seguito di uomini e di cose… La Roma non ne sta azzeccando manco una…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma non può arrivare quarta in campionato, ormai è tardi, e l’Europa League deve essere l’obiettivo. L’Eintracht è già qualificato, però poi dopo devi vincerla e non so se la Roma abbia la forza per farlo. Serve qualcosa in più, e non la sta dando. Domani dipenderà molto dall’Eintracht e da come si appaleserà all’Olimpico… La Roma deve gettare le basi per l’anno prossimo, dovrebbe avere un allenatore in mano e comprare i giocatori in base a quello…”

