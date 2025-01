HUMMELS: “Domani sarà una sorta di finale. Futuro alla Roma? Dipenderà anche da questioni personali”

AS ROMA NOTIZIE – Mats Hummels ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione alla partita contro l’Eintracht Francoforte in programma giovedì 30 gennaio alle ore 21. Ecco le parole del difensore centrale tedesco:

Ti aspettavi un Eintracht così forte?

“Conosco molto bene l’Eintracht, è una squadra che gioca molto bene. Possiamo dire che alcuni sono anche miei amici. Le posizioni sia in campionato che in Europa sono più alte del previsto ma non è una sorpresa, è una squadra molto forte”.

Hai sentito Gotze? Gli hai ricordato di aver segnato 5 gol all’Eintracht?

“Questa dei 5 gol non la ricordavo neanche io. Dall’altra parte ci sono molti amici, sono persone che sento spesso ma della partita non ne abbiamo parlato. Sono felice di scendere in campo domani e di trovare dall’altra parte molti amici, è un piacere poter unire amicizia e sport”.

Domani sarà la partita più importante che ti trovi a giocare con la Roma?

“Sì, potemmo dire che è una sorta di finale, perché potrebbe essere l’ultima in Europa. Sicuramente è una partita importante, che giocheremo all’Olimpico, poi dipende anche dalle altre squadra, ma sarà una partita importante che giocheremo in casa nostra, quindi speriamo che questo possa aiutare.”

La Roma è tornata a vincere in trasferta, cosa manca secondo te a questa squadra per fare quel passo in più?

“Stiamo facendo di continuo passi avanti. Abbiamo ottenuto risultati positivi guadagnando punti anche a Milano, contro il Tottenham, contro il Bologna. Quindi si tratta di un processo di una certa continuità. Ci sono stati anche parecchi arrivi in estate e questo ha influito. Da quando è arrivato il mister, circa due mesi fa, stiamo mostrando l’avvio di un chiaro percorso a migliorare”.

Come va il tuo ambientamento con la lingua? Stai facendo dei ragionamenti per rimanere anche il prossimo anno?

“Capisco abbastanza l’italiano, ma ancora non mi sento di rispondere. Quando ci alleniamo parliamo comunque sia in inglese che in italiano e in generale la terminologia calcistica la capisco e la utilizzo senza problemi. Il mio futuro? Ormai ho 36 anni quindi vediamo, ci sono delle questioni da vedere anche a livello personale. Per prendere una decisione ci vorrà ancora del tempo”.

Hai detto che la Roma può arrivare sopra la Lazio e che potete vincere l’Europa League, ci credi veramente? Stai vedendo una crescita della squadra?

“È un qualcosa che ho detto perché ho potuto constatare quale sia la qualità della squadra. Una squadra dotata di giocatori che possono giocare ovunque, una rosa molto ampia. Sicuramente non è facile raggiungere determinati traguardi, bisogna lavorare duramente però è un qualcosa che vedo in prima persona e per questo sono positivo”.

