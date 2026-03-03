Hermoso, Soulè e Dybala i recuperi chiave: la Champions passa dall’infermeria

La corsa Champions è pronta a infiammarsi. Il pareggio per 3-3 tra Roma e Juventus ha lasciato tutto in bilico, ma il vero errore sarebbe limitare il discorso alle due rivali storiche. A inserirsi con forza nella lotta per il quarto posto è anche il Como di Cesc Fàbregas, oggi distante appena tre lunghezze dai giallorossi e sempre più credibile come outsider.
Uno scenario che complica ulteriormente i piani della Roma, chiamata ora a fare i conti con un calendario decisamente più impegnativo rispetto a quello bianconero. Il ritorno dell’Europa League porterà infatti una raffica di impegni ravvicinati, con partite infrasettimanali che rischiano di pesare su energie e rotazioni. In questo contesto, la gestione della rosa diventa centrale per Gian Piero Gasperini, chiamato a tenere la squadra competitiva su più fronti.
La vera chiave, però, passa dall’infermeria. In attacco la Roma aspetta segnali soprattutto da Paulo Dybala e Matías Soulé. Il rientro della Joya è previsto per la prossima sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi: il problema al ginocchio sembra in via di risoluzione e Gasperini spera di poterlo riavere al centro del progetto offensivo. L’intesa con Malen, vista a sprazzi, ha già lasciato intravedere un potenziale salto di qualità che potrebbe rivelarsi decisivo nella volata Champions.
Più complessa la situazione di Soulé. La pubalgia resta un’incognita difficile da gestire: il riposo è stato finora la strada più prudente, ma i tempi di recupero non sono certi e il suo rientro non può essere dato per scontato. Un’assenza pesante, considerando il suo apporto prezioso in termini di gol e assist.
Attenzione anche alla difesa, dove Gasperini spera di recuperare a breve Mario Hermoso. È vero che il reparto offre più soluzioni grazie all’esplosione di Ghilardi e alla duttilità di Celik, ma con tante partite concentrate in poche settimane avere un’alternativa in più può fare la differenza nella gestione delle rotazioni.
La Roma è ancora pienamente in corsa, ma il margine di errore si assottiglia. Tra calendario fitto e impegni insidiosi, il recupero degli uomini chiave potrebbe diventare il vero spartiacque della stagione giallorossa. La Champions passa anche, e forse soprattutto, dall’infermeria.
