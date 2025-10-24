Questa volta non ci sono alibi. La Roma cade di nuovo all’Olimpico — quarta sconfitta interna in dieci partite stagionali — e vede complicarsi la strada in Europa League dopo il 2-1 subito dal Viktoria Plzen. Una serata storta sotto ogni punto di vista, con i cechi capaci di colpire due volte in tre minuti, tra il 20’ e il 23’, con le prodezze di Adu e Souarè, punendo una squadra molle, distratta e presuntuosa.

L’approccio al match è stato semplicemente sbagliato. La Roma è apparsa lenta, svagata e poco concentrata, come se l’impegno fosse poco più di un’amichevole autunnale. L’errore di fondo, probabilmente, è stato proprio questo: sottovalutare l’avversario, una squadra solida e atletica che ha messo in campo fame e intensità, le stesse armi che Gasperini pretende dai suoi ma che i giallorossi, stavolta, hanno dimenticato negli spogliatoi.

Davanti, poi, il solito deserto. Dovbyk e Ferguson hanno confermato il trend disastroso: un solo, misero gol in due tra coppa e campionato. Numeri impietosi per un reparto offensivo che doveva essere il cuore pulsante del progetto di Gasp e che invece si sta rivelando il suo tallone d’Achille. La Roma crea poco, spreca tanto e non dà mai la sensazione di poter ribaltare le partite.

Il tecnico non è però del tutto esente da responsabilità. L’assenza di Angeliño ha portato Gasperini a stravolgere troppo l’assetto, schierando giocatori fuori ruolo e compromettendo l’equilibrio della squadra. L’identità che sembrava emergere nelle prime settimane si sta ora dissolvendo in esperimenti forzati e meccanismi confusi.

In campionato, la Roma può ancora sorridere — seconda a pari merito con Inter e Napoli, a un punto dal Milan — ma la classifica europea racconta un’altra storia: una vittoria e due sconfitte, entrambe arrivate all’Olimpico. I giallorossi scivolano nella parte bassa della League Phase e dovranno cercare punti pesanti nelle prossime trasferte scozzesi contro Rangers e Celtic, con in mezzo la gara in casa con il Midtjylland.

Il dato resta inquietante: la Roma non ha ancora pareggiato una partita in stagione, vince o perde, senza mezze misure. E in casa, ormai, crolla troppo spesso. Dopo il ko con l’Inter arriva quello con il Plzen, segno che l’Olimpico non è più un fattore ma un limite. Domenica al Mapei Stadium contro il Sassuolo servirà una reazione immediata, per ritrovare la vittoria e un po’ di fiducia. Perché l’aria di trasferta, finora, è stata l’unica a non tradire Gasperini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini