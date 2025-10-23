LIVE! GASPERINI: “Roma moscia nelle conclusioni. Tante gente non segna da tempo, bisogna farsi un esame di coscienza”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Viktoria Plzen, gara valida per la terza giornata di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

GIAN PIERO GASPERINI A SKY SPORT

Dybala ha parlato di squadra moscia, lei è d’accordo?

“No, non sono d’accordo, la squadra ha lottato fino alla fine, ha cercato di pareggiare. Non credo sia quello, anzi. Moscia nelle conclusioni, quello sì. C’è tanta gente che non segna da tanto tempo. Bisogna farsi degli esami di coscienza e chiedersi come mai”.

Come mai secondo lei?

“La mia idea è che, chiaramente, ci sono dei problemi. Anche stasera siamo stati puniti da un rigore. Pur attaccando a lungo e stando molto nell’area avversaria, è sicuramente una sconfitta che ci deve far riflettere e rivedere le nostre scelte”.

Il reparto difensivo, soprattutto all’inizio, ha commesso qualche errore in fase di impostazione, aprendo il campo all’avversario. Che idea ti sei fatto?

“Sì, soprattutto all’inizio abbiamo perso un paio di palloni, però il reparto difensivo alla fine è quello che ci tiene sempre ben in piedi. In situazioni di difficoltà, come si è messa la partita, sono stati molto bravi dietro a impedire le ripartenze in spazi grandi. La prestazione alla fine è stata positiva”.

Sei preoccupato o moderatamente preoccupato per la situazione attuale? E quanto è importante mantenere alta la fiducia, soprattutto negli attaccanti?

“Sì, però la fiducia viene data poi dalle prestazioni, dai risultati, dalle situazioni che crei. Soprattutto nel primo tempo c’erano veramente tanti spazi per essere sicuramente più incisivi. Se in queste condizioni non siamo riusciti a essere incisivi, è chiaro che dobbiamo riflettere molto, perché non è una partita dove non ci fossero possibilità, o come a volte accade in campionato contro squadre molto chiuse, o come nel finale, dove c’erano tutte le condizioni per giocare meglio in attacco. Dovevamo essere più corali come reparto, più pericolosi, entrare di più nell’area e calciare da più vicino. Sono cose che dobbiamo fare per migliorare la nostra prolificità in attacco, altrimenti, per quanto si dica ‘abbiamo creato, abbiamo creato’, non basta, è troppo poco”.

C’è la possibilità di risolvere il problema della Roma con questi giocatori a disposizione?

“Si deve risolvere. Questi sono i giocatori, bisogna fare un assist in più, un tiro dentro la porta, non fuori, un gol in più, tutti quanti. Lo score di tanti giocatori non è così alto, però è quello che dobbiamo fare, perché è quello che ci permette di fare dei salti in qualità. Altrimenti tutte le prestazioni vengono giudicate negative, anche quelle di questa sera, perché il risultato diventa negativo e quindi la prestazione viene giudicata in modo negativo da parte di tutti. Ho visto delle prestazioni molto buone in diversi giocatori, in diversi elementi, e la parte d’attacco è quella che ti fa vincere le partite, quindi dobbiamo metterci una pezza assolutamente”.

Andare in svantaggio nelle partite recenti sembra complicare molto le cose, amplificando le difficoltà offensive. Come vedi questa situazione?

“Dobbiamo dire che andare in svantaggio non è mai positivo. Tutte le volte che siamo andati in vantaggio, abbiamo vinto la partita. Andare sotto ti costringe, però, come abbiamo visto a Firenze, e soprattutto ci sono partite e partite. È chiaro che andare in svantaggio contro certe squadre diventa più difficile. Però anche episodi come quello di stasera ci sono le condizioni per fare meglio, e se non realizzi stasera ti devi preoccupare un po’ e ti devi dare una mossa diversa”.

