ROMA-VIKTORIA PLZEN 1-2: le pagelle

Brutto passo indietro per la Roma che perde la sua quarta partita casalinga stagionale, battuta per 2 a 1 dal Viktoria Plzen.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i cechi nel match valido per la terza giornata di Europa League:

Svilar 5,5 – Non può molto sui due gol del Plzen. Nella ripresa qualche uscita comoda e poco altro.

Ziolkowski 4,5 – Debutto da dimenticare. Si fa saltare troppo facilmente da Adu in occasione del vantaggio esterno. Gasp non gradisce e lo toglie alla mezzora. Dal 30′ El Shaarawy 5,5 – Cerca di dare più qualità a un attacco spuntato, ci riesce solo con qualche buon destro dal limite, ma è poco.

Mancini 5,5 – Difensivamente è uno dei meno peggio. Gioca però gran parte della partita da attaccante aggiunto, senza averne le qualità.

Hermoso 4,5 – Primo tempo horror, meglio nella ripresa quando però il Plzen smette di attaccare.

Celik 5 – Impiegato prima da esterno e poi da centrale con risultati non eccezionali. Dal 67′ Bailey 5,5 – Si accende a tratti. Qualche sbavatura e un solo buon tiro dal limite.

Konè 5,5 – Anche lui stasera non sembra particolarmente in palla. Colpito duro sulla caviglia, esce all’intervallo. Dal 46′ Pisilli 6 – Discreto ingresso in campo. Si procura un rigore e poi segna, in fuorigioco, la rete cancellata del 2 a 2.

El Aynaoui 5 – Prestazione anonima. Qualche buon pallone recuperato nella propria trequarti, ma davvero poca efficacia nella metà campo avversaria.

Wesley 6 – Ci mette gamba e volontà. Il piede non è eccelso, ma almeno la spinta c’è, soprattutto quando gioca sulla sua fascia di competenza.

Soulè 5 – Fumoso e inconcludente. Dal 74′ Ndicka sv.

Dybala 6 – Implacabile dal dischetto. Cerca di accendere la luce in mezzo a un mare di mediocrità, ma sembra non avere lo spunto dei tempi migliori.

Dovbyk 4,5 – Partenza promettente, poi ripiomba nel baratro. Dal 74′ Ferguson 4,5 – Mantiene il (basso) livello dell’attacco.

GIAN PIERO GASPERINI 5 – Nemmeno lui è esente da colpe. Troppi calciatori impiegati fuori ruolo, e la squadra ne risente in negativo. L’attacco inconsistente lo penalizza, ma quattro sconfitte in casa a questo punto della stagione sono davvero troppe.

