DYBALA: “Siamo entrati mosci in campo, così non vinceremo mai”

Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Viktoria Plzen. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Faticate tanto a segnare…

“Sicuramente. Oggi abbiamo creato meno. Siamo entrati male in campo, se sottovaluti le partite succede, loro corrono tantissimo e se non siamo cattivi non vinceremo mai”.

E’ mancata cattiveria?

“Sì, siamo entrati mosci, questa è la verità ed è brutto dirlo. Dobbiamo essere positivi, ora c’è un’altra partita molto difficile”.

Preoccupato per le sconfitte?

“No, dobbiamo vedere gli errori. Abbiamo vinto partite difficili e in campionato siamo lì. Dobbiamo continuare a lottare perchè è l’unico modo per uscirne”.

Fonte: Sky Sport