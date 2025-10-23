DYBALA: “Siamo entrati mosci in campo, così non vinceremo mai”

Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Viktoria Plzen. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.
Faticate tanto a segnare…
“Sicuramente. Oggi abbiamo creato meno. Siamo entrati male in campo, se sottovaluti le partite succede, loro corrono tantissimo e se non siamo cattivi non vinceremo mai”.
E’ mancata cattiveria?
“Sì, siamo entrati mosci, questa è la verità ed è brutto dirlo. Dobbiamo essere positivi, ora c’è un’altra partita molto difficile”.
Preoccupato per le sconfitte?
“No, dobbiamo vedere gli errori. Abbiamo vinto partite difficili e in campionato siamo lì. Dobbiamo continuare a lottare perchè è l’unico modo per uscirne”.
Ha ragione, ogni tanto e non solo in questa stagione, che prende gol subito nei primi minuti…concentrazione, leggerezza, altro? Spero Gasperini possa cambiare le cose
Mah, se dici in conferenza stampa che in questa prima fase l’obiettivo è arrivare fra le prime 8, ai giocatori passa il messaggio che basta fare qualche punto e dedicarsi al campionato.
comunque soule e dybala secondo me non vanno messi insieme
Vergogna per tutti, a cominciare da Svilar, tre partite di fila, il più debole in campo con Fiorentina, Inter, Plzeň.
Gasperini non ha ancora trovato la formazione titolare e le posizioni dei giocatori, prosegue con la sua filosofia.
Ranieri ha portato serenità e fiducia alla squadra.
Almeno è onesto. Fortunatamente è tutto recuperabile ma pure Gasperini deve iniziare a mettere in campo formazioni corrette. Rensch perchè rimane in panchina? Non ha mai deluso quando è stato chiamato in causa e mette diversi cross. Hermoso continua a non piacermi. Ferguson avrebbe dovuto giocare dall’inizio. Comunque è meglio di Dobvik. Wesley, fuori posto un’altra volta. Della serie, Gasperini non vuole proprio capire che così non funziona. Il resto parla da sè. Se Dybala dice che li hanno sottovalutati, peggio mi sento. Vuol dire che a questa squadra, manca anche l’umiltà!
A me sembra la solita Roma degli ultimi anni. una squadra lenta, senza movimenti senza palla, poco concentrata, poco forte fisicamente e con poca qualità.
Una squadra da 6 posto e da Europa League.
