PISILLI: “Manca concretezza negli ultimi metri. Le sconfitte in casa? Un caso”

Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Viktoria Plzen. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Cosa vi è mancato?

“Concretezza sotto porta. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, dovevamo essere più concreti nell’ultima scelta”.

Quattro sconfitte tutte in casa, è un motivo tattico?

“Io penso che sia un caso. Giochiamo allo stesso modo, e in casa siamo avvantaggiati. Forse qui le squadre sono più chiuse, ma penso che sia un caso”.

Manca lucidità per il cambio radicale di gioco?

“Non penso, col gioco del mister arriviamo tante volte davanti. Sono errori che stanno capitando un po’ troppe volte. Se creiamo tanto prima o poi i gol arriveranno”.