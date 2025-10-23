WESLEY: “Quando andiamo sotto non riusciamo a recuperare. Dobbiamo fare meglio”

1
50

Wesley parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Viktoria Plzen. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Brutta sconfitta, cosa è successo?
“Abbiamo pagato gli errori. Dobbiamo concentrarci di più. In tutte le partite perse siamo passati in svantaggio e non siamo riusciti a recuperare. Sappiamo che dobbiamo migliorare, non subire gol e fare meglio”.

Hai giocato a sinistra e a destra, anche in difesa…
“Io lavoro per questo, devo fare quello che mi chiede il mister e essere pronto. Sono venuto qui per migliorare il mio gioco. Darò sempre il massimo per la Roma”.

Fonte: Sky Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteDYBALA: “Siamo entrati mosci in campo, così non vinceremo mai”
Articolo successivoPISILLI: “Manca concretezza negli ultimi metri. Le sconfitte in casa? Un caso”

1 commento

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome