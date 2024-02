Huijsen pronto a dire sì alla Spagna: sarà convocato dall’Under 21 iberica

AS ROMA NOTIZIE – Dean Huijsen cambia nazionale. Il difensore di proprietà della Juventus e in prestito alla Roma è pronto a lasciare l’Olanda per indossare la maglia della Spagna.

La Federcalcio iberica sta lavorando da settimane per la convocazione del classe 2005, nato ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, ma cresciuto a Marbella, a pochi chilometri da Malaga. A quasi 19 anni, Huijsen ha vissuto quasi tre quarti della sua vita in Spagna.

La Federazione ha deciso, nei mesi scorsi, di avviare le pratiche per la naturalizzazione del calciatore, andato in gol anche domenica scorsa a Frosinone dopo una splendida azione personale.

Le ultime prestazioni, prima con la maglia della Juventus a fine 2023 e poi con la Roma inizio 2024, hanno definitivamente convinto la Spagna a puntare sul calciatore, pronto a dire sì alle furie rosse per snobbare l’Olanda.