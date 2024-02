“ON AIR!” – CORSI: “Spero che anche De Rossi chiederà giocatori per vincere”, PIACENTINI: “Ingeneroso valutarlo in base al Feyenoord”, FOCOLARI: “Partita che non doveva nemmeno esserci”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma è a quattro punti dall’obiettivo stagionale, che è la Champions, e considerando le partite che mancano siamo ancora in linea. La partita col Feyenoord ci dirà poi se il nostro percorso europeo prenderà i contorni di qualcosa di importante. Il match di giovedì è un esame, secondo me è la partita che chiude la prima fase di De Rossi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi sembrerebbe ingeneroso decidere il futuro di De Rossi in base alla partita di giovedì contro il Feyenoord. Se la Roma avesse fatto il dovere suo non ci sarebbe nemmeno stata questa partita, perchè il girone era davvero di livello infimo. Al netto di situazione impronosticabili, tipo Roma-Feyenoord 0-5, io credo che già nella partita di andata e nelle 5 partite di campionato De Rossi ha dimostrato cosa può fare con questa squadra qui. Quindi se Roma-Feyenoord dovesse finire 1 a 2 che facciamo, lo cacciamo perchè non si è qualificato agli ottavi di finale di Europa League? Io penso che i parametri per giudicarlo dovrebbero essere altri. Fino a oggi a me ha già dimostrato che può fare l’allenatore della Roma…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se il mio amico Friedkin rimane e prende la palla al balzo rinnovando con un triennale a De Rossi e Svilar, e con i soldi che risparmia di Mourinho e Rui Patricio, ma anche del nuovo portiere che andava comprato, ci prendiamo Huijsen…se lo compri ora fai l’affare dei prossimi dieci anni. Se poi tornasse l’Abraham del primo anno, con De Rossi ci sarebbe da divertirsi… Il ricambio più importante dalla panchina? Secondo me è Spinazzola…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io sono sempre più convinto che alla fine De Rossi giocherà con la difesa a quattro ma con Mancini a destra. Questo quando tornerà Smalling… Futuro? Io penso che un giocatore che piace molto a De Rossi è Berardi, io credo che Daniele voglia fare un 4-3-3 con due esterni veri. Un altro bravo è Man del Parma…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Per me la riserva più importante è Azmoun. Prima lo era El Shaarawy, ora che il Faraone è titolare, chi ha i numeri per fare la differenza è Azmoun, che è più pronto di Baldanzi. Lo vedo bene al posto di Lukaku, in quelle partite dove il belga fatica è possibile dargli un cambio nell’ultima mezz’ora… Berardi? Non penso che sia un profilo da Roma, parliamo di un 30enne che ti costerebbe 25 milioni…io se devo investire, investo su Gudmundsson del Genoa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “De Rossi spero che faccia come gli allenatori forti. Certo, ancora è presto, ma se dovesse restare, spero per lui che magari tra un paio d’anni chiederà giocatori per fare il salto…perchè se poi vi accanna pure De Rossi è finita… Ecco perchè spero dirà qualcosa, non adesso, perchè ora deve solo ringraziare i Friedkin e non ha la forza per chiedere. Questa fortuna di essere diventato allenatore della Roma la deve sfruttare appieno, perchè se fa risultati qua smette subito di fare gavetta. Se dovesse arrivare quarto, penso che resterà alla Roma. Dopodiché lui vorrà fare il salto e ambire a squadre che vogliono vincere. Ma se io comincio a leggere di Azmoun al posto di Lukaku, Baldanzi al posto di Dybala, Abraham che sarà la punta del futuro, mi prende un colpo. De Rossi ti ci sta per uno o due anni, ma poi dopo vuole vincere. Poi se i Friedkin gli comprano i giocatori e lui vince, sarebbe l’apoteosi…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Da quello che so il lavoro di De Rossi è molto apprezzato dalla proprietà. I fatti di questi anni però dimostrano che ci sono delle infatuazioni che poi vengono magari sconfessate dopo un po’ di tempo, e quindi non so quale sarà il futuro di De Rossi…Ovviamente nel calcio i risultati sono la cosa più evidente, se avessi fatto 4 sconfitte invece di 4 vittorie non ci sarebbe lo stesso clima. Detto questo, nella Roma apprezzano il suo lavoro, e stanno piano piano maturando delle decisioni. Forse è stata fatta la scelta giusta, e questa va riconosciuta ai Friedkin…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Io non pensavo che De Rossi potesse cambiare la Roma in così poco tempo, ma alla fine contano i risultati: se lui va fuori contro il Feyenoord, avresti mandato via un allenatore che non è mai stato eliminato. Io penso che sia molto importante la partita di giovedì. Ma De Rossi è stato bravissimo fino a ora, il fatto che cambi spesso modulo anche a partita in corso indica come sia un allenatore con una visione aperta. La Roma sembrava che senza il 3-5-2 non si poteva giocare a pallone. I risultati stanno dando ragione a De Rossi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bilancio positivo di De Rossi, è intelligente, capisce le situazioni e si adegua alla tattica di gioco, dando spazio a giocatori all’altezza di giocare in certi ruoli. Il calendario vale molto, ci sono squadre in enorme difficoltà…staremo a vedere, ma De Rossi più passano le partite e più diventerà padrone di questa situazione…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La storia d’amore tra la Roma e De Rossi continuerà a prescindere dalla sua permanenza. Ma credo che sia giusto sottolineare anche il suo atteggiamento, non era facile avere questa lucidità, non ha sbagliato una parola da quando è sulla panchina della Roma. Presentarsi a caldo davanti ai microfoni e dire che ha fatto casino non è da tutti, partire dall’idea di aver sbagliato è un grande punto di partenza per uno che ha tantissima pressione addosso. Quello che sta dimostrando da questo punto di vista è molto interessante, e secondo me si sta costruendo il suo futuro dentro la Roma. Ha vinto contro squadre peggiori di lei, ma sono squadre che hanno fatto punti contro altre grandi e non era così scontato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ha ragione Agresti, non è così scontato vincerle certe partite: Napoli-Genoa 1 a 1, Empoli-Fiorentina 1 a 1, Verona-Juve 2 a 2, Monza-Milan 4 a 2…questo dice l’ultima giornata. Però De Rossi si deve portare addosso questa croce, ora deve giocare col Feyenoord e si dice che se non dovesse vincere questa partita…ma questa partita non doveva nemmeno esserci, visto che nel girone doveva arrivare prima…Volete fare paragoni? Facciamoli. Le stesse squadre che ha affrontato la Roma in queste cinque partite con De Rossi ha fatto 12 punti, con Mourinho 5… De Rossi sta facendo bene sotto ogni punto di vista. Sbaglia l’approccio a una partita, e lui lo corregge, poi si assume la responsabilità degli errori, non ti dice stavano andando sotto perchè quello sbaglia un cross o perchè quell’altro è uno scemo…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!