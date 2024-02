Calciomercato Roma, la Fiorentina vuole Zalewski: trattativa possibile ma solo a titolo definitivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicola Zalewski, esterno offensivo 22enne della Roma, è un obiettivo della Fiorentina in vista della prossima estate. È quanto riporta il quotidiano La Repubblica, raccontando come il club viola e quello giallorosso ne abbiano già parlato a fine gennaio.

I due club infatti hanno trattato il trasferimento in prestito di Andrea Belotti, e nel corso di quei colloqui si è affrontato anche il tema Zalewski, con i viola che hanno manifestato l’interesse nei confronti del polacco.

L’esterno classe 2002 è infatti un vero e proprio pallino del duo Burdisso-Pradè e ci si aspetta che la Fiorentina torni ad approfondire il discorso in vista dell’estate, quando la Roma avrà assegnato l’incarico di direttore sportivo, ancora vacante dopo l’addio a Tiago Pinto.

L’intenzione dei giallorossi, però, è quella di aprire i discorsi soltanto sulla base di una cessione a titolo definitivo. L’esterno d’attacco attualmente ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro.

Fonte: La Repubblica

