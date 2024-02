HUIJSEN: “Sono sicuro delle mie qualità. Io alla Roma o alla Juve? Non si sa, nel calcio può succedere di tutto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dean Huijsen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Cagliari.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

DEAN HUIJSEN A SKY SPORT

Che si diceva alla Juventus ad agosto?

“L’obiettivo era il quarto posto e arrivare il più su possibile”.

E della Roma?

“Più avanti possibile, speriamo di arrivare in Champions perché siamo in un buon momento”.

Cosa vi ha portato De Rossi?

“Abbiamo cambiato modulo, è un bravo allenatore che ci ha comunicato le sue idee. Poi abbiamo una buona squadra”.

Solo Romagnoli ha segnato da più giovane di te in giallorosso.

“Bene, no? Non mi posso lamentare”.

Sembri avere tanta esperienza.

“Sono molto sicuro di me, delle mie qualità. Provo sempre a migliorare”.

Com’è cambiato il tuo mondo arrivando a Roma?

“Sono arrivato qui per avere più spazio, per adesso ci sto riuscendo e sono felice”.

Sabato arriva l’Inter. Ci pensi a poter fare un regalo alla Juve?

“Sì sì, ovvio”.

Che squadra è il Feyenoord?

“Buona squadra, un buon allenatore. Se giochiamo come sappiamo possiamo superare il turno”.

Hai la patente?

“Sì, presa in estate”.

Cacio e pepe o carbonara?

“Carbonara”.

Difesa a 3 o a 4?

“Uguale, basta che gioco”.

Con chi hai legato?

“Con tutti, mi hanno accolto tutti bene”.

Ti vedi sotto la Mole o al Colosseo?

“Cosa sono? Scusate non sono italiano”.

Ti vedi nella Roma o nella Juve?

“Non si sa, nel calcio può succedere di tutto”.

DEAN HUIJSEN A DAZN

Sei il difensore più giovane a segnare nella Roma dopo Romagnoli.

“Non direi che è un record, perché sono secondo. Ma è un dato buono”.

Che periodo è per te questo?

“Penso che sia un buon momento, tutti mi hanno accolto e mi sento bene”.

Come stai vivendo questo momento?

“Sempre sensazioni belle, giocare in questo stadio è sempre bello”.

Ti ha voluto fortemente Mourinho e poi avete cambiato modulo. Come la stai vivendo?

“All’inizio è stato un po’ difficile quando Mourinho è andato via perché mi ha voluto lui. Fin da subito con De Rossi mi sento bene, mi supporta molto e sono felice”.

Dove ti trovi meglio in difesa?

“Per me va bene a 3 e anche a 4, basta che gioco”.

Hai preso confidenza con la pasta romana?

“In tutta Italia si mangia bene”.